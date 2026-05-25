Partystimmung und Wintergefühle im Sommer – das ist der Reitbiathlon beim Pfingstturnier des Reit-und Fahrvereins Zeiskam. Mit dabei: ein früherer Olympia-Medaillengewinner.

Beim Pfingstturnier 2025 versuchte sich der Reit- und Fahrverein Zeiskam erstmals mit etwas Neuem im Programm: einer Zeitspringprüfung im Reitbiathlon. Das kam an beim Publikum, und auch nun steigen Reiterinnen und Reiter bei einer Prüfung vom Pferd ab und schießen auf Ziele – wie im Biathlon eben üblich. Acht Starter stehen dafür am Sonntagabend mit neun Pferden auf dem Reitplatz in Zeiskam bereit. „Das ist mehr eine Spaßprüfung und fürs Publikum gemacht“, erklärt Pressewartin Hannah Steegmüller vom ausrichtenden Zeiskamer Verein vorab.

So sieht dieser Spaßwettkampf dann aus: Fünf Hindernisse sind aufgebaut, nicht allzu schwer in der Herausforderung. Dazu ist auch eine Schießanlage eingerichtet. Schwarz-Rot-Goldene Stangen machen die 50 Meter Entfernung zwischen Abschusslinie und Ziel optisch erkennbar. Geschossen wird mit Lasertechnik. Kurz Probeliegen und Zielen ist für die Reiter zuvor möglich, ehe es ernst wird. Die letzten Einstellungen am Gelände nimmt ein Profi vor.

Silber in Calgary 1988

Dieser heißt Ernst Reiter – einer der erfolgreichsten deutschen Biathleten in den 1980er-Jahren. Er war fester Bestandteil der Nationalmannschaft, gewann Bronze (1984 in Sarajevo) und Silber (1988 in Calgary) bei den Olympischen Winterspielen. „Es ist extrem spannend, den Wintersport mit dem Biathlon nach Zeiskam zu bringen“, sagt er auf dem Gelände. Mit vielen Sportarten sei Biathlon im Sommer kombinierbar. Gespannt ist Reiter, wie die Teilnehmer beim Pfingstturnier die Aufgabe meistern.

Aber auch auf dem Pferd mussten die Reiterinnen und Reiter Top-Leistungen zeigen. Foto: Hannah Stegmüller/oho

„Der Wechsel zwischen schnell und langsam ist die größte Herausforderung“, weiß Steegmüller. Was das im Detail bedeutet, wird in der Praxis deutlich. Emma Grüntjens aus Weeze macht den Anfang. Zurzeit nimmt sie am U21-Kaderspringen teil. Selbst auf zwei Beinen eine Teilstrecke auf dem Reitplatz zu sprinten, gehört da nicht zu ihren Aufgaben. In Zeiskam ist das eingebaut.

Fünf Hindernisse müssen genommen werden. Dann wird das Pferd entgegengenommen, der Reiter sprintet zur Schießanlage, liefert fünf Schüsse ab und absolviert den Parcours erneut. Grüntjens liefert auf Pferd Hakan den Auftakt nach Maß und hält eine ganze Weile die Führungsposition mit 117,95 Sekunden. Vier Strafsekunden wegen eines Fehltreffers sind inklusive.

Partyhits während des Wettkampfs

Markus Heilig aus dem Rems-Murr-Kreis ist der erste der drei Männer, die im frauendominierten Feld angreifen. Mit Chaccofino wird durchgestartet – den Hinterhufen haben die Blüten im Blumenkasten auf dem Boden nichts entgegenzusetzen, als das Pferd nach der Schießeinlage mit seinem Reiter zur zweiten Runde durchstartet. Aus den Lautsprecherboxen wird der Wettbewerb mit Partymusik begleitet. „YMCA“, „Bella Napoli“, „Jump“ – den Van-Halen-Hit nimmt sich Mette Eskildsen auf Marlon zu Herzen. Die junge Frau aus dem Landkreis Vechta in Niedersachsen macht als Erste alle fünf Felder beim Laserschießen voll.

Das Duo Lennard Tillmann und „I“m special Diarado M“ aus dem Rheinland macht Laune mit seinem Auftritt in der Arena. „Einfach eine Maschine“, sagt Parcoursprecher Jan. Stimmt. Tillmann geht mit 112,43 Sekunden in Führung und darf eine Ehrenrunde drehen. Der Angriff auf die Top-Position folgt zwei Starter später mit Manuel Horn und Miss Million Dollar aus dem Landkreis Alzey-Worms. Sauber ist der erste „Hindernislauf“ genommen. Gut sieht der Durchgang aus – bis kurz vor Schluss die Stange fällt. Vier Sekunden trennen von Platz eins – wegen der Strafe.

Mit „Wackelkontakt“ auf Platz eins

Mit Grüntjens begann der Reitbiathlon, mit ihr geht er zu Ende. Sie startet erneut auf Casadie. Der Hit „Wackelkontakt“ dröhnt aus den Boxen. Der Rhythmus zeigt Wirkung. Casadie geht ab wie eine Rakete. „Ist die schnell“, so der Kommentar aus den Boxen. Ergebnis: 105,78 Sekunden und damit der Sieg für Grüntjens, trotz vier Strafsekunden wegen eines verfehlten Ziels beim Schießen. Der Reitbiathlon hat sein Soll im Programm des Pfingstturniers erfüllt. „Es soll ein schöner Abschluss vom Tag sein“, fasst Steegmüller zusammen.

Dass Leistung im Reitsport belohnt wird, ist klar: so auch für die erfolgreiche Dressurreiterin Jaya Gutheil vom gastgebenden RFV Zeiskam. Das Goldene Reitabzeichen trägt die 32-Jährige seit Samstagabend, sie erhielt es in einer stimmungsvollen Zeremonie vor großer Kulisse. „Ein Meilenstein, den ich mir immer erträumt habe“, sagte sie berührt. Um das „Goldene“ zu bekommen, müssen mindestens zehn Siege auf S-Niveau erreicht werden. Jaya Gutheil, deren Pferde auf dem Erlenhof in Neupotz stehen, will sich nun in die höchste Klasse, den Grand Prix, wagen.