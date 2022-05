Der Bezirksvorstand Südpfalz der Leichtathleten wird jünger. Für den Bezirkstag mit Neuwahlen am Freitag, 19 Uhr, im Vereinsheim der LG Rülzheim (Am See 3) hat sich der Vorsitzende Paul-Ludwig Schnorr aus Wörth auf die Füße gestellt, um frisches Personal zu gewinnen.

Mit 51 Jahren sei er nun der Zweitälteste. Drei neue Mitarbeiter seien unter 30.

Martina Link vom TV Nußdorf kandidiert nicht mehr als seine Stellvertreterin. Zur Wahl stellt sich die aus Flemlingen stammende Laura Ziegler (TV Nußdorf) aus Neustadt. Für die Finanzen kandidiert Oliver Trauth vom TV Herxheim wieder. Klaus Jacobs vom TSV Kandel, der zuletzt zwei Ämter hatte, wird verabschiedet. Um die Wettkampforganisation will sich künftig Nicolas Bohr vom TV Landau kümmern, für das Amt des Kampfrichterwarts kandidiert Markus Hanß aus Dörrenbach (TV Bad Bergzabern). Jugendwartin Lena-Marie Grünnagel aus Speyer und Pressewartin Margot Grimmeißen vom TV Nußdorf stellen sich zur Wiederwahl. Die unbesetzte Position Obmann für Breitensport, Volkslauf, Lauftreff und Walking wird nach Schnorrs Vorstellung gestrichen und dafür Stephan Andres vom TV Nußdorf als Beisitzer für den Vergleichskampf eingesetzt. Um das Amt Leiter Wettkampfbüro und Statistik, das Alexander Spieß hatte, bewirbt sich Tanja Hellmann aus Rülzheim.

Der Bezirkstag beginnt mit dem Treffen der Jugendvertreter um 18.30 Uhr.