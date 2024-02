Ein Verfolgerduell steht in der Bezirksliga Vorderpfalz an. Bei der VTG Queichhambach gibt es im Sommer einen Umbruch.

Am Sonntag (15.30 Uhr) gastiert der FC 08 Haßloch zum Verfolgerduell in Queichhambach. „Vor dem Spiel wäre ich damit zufrieden gewesen, doch nach dem Spielverlauf war ich es nicht mehr“, sagte VTG-Spielleiter Reinhold Dausch nach dem 3:3 bei Aufsteiger TuS Niederkirchen. Die Pita-Truppe trat engagiert auf, betrieb aber erneut Chancenwucher. Mario Gudan hatt die Chance zum 4:2, aber er scheiterte mit einem Strafstoß an TuS-Keeper Serhat Arkat. Es war bereits der sechste vergebene Strafstoß in dieser Spielzeit, in den beiden vorherigen Spielzeiten hatte Kevin Dausch alle acht Elfer verwandelt.

Im Sommer steht ein Umbruch bevor. Daniel Kopf (zu Viktoria Herxheim) und Mario Gudan (FSV Offenbach) wagen den Sprung in die Verbandsliga, Edonis Mustafa hört wegen seines Umzugs nach Freiburg auf, der zweite Keeper Yannick Werling studiert in Mainz. Vom überraschenden Wechsel des aktuell erkrankten Maximilian Wilhelm zum SC Hauenstein zeigt sich Dausch „menschlich sehr, sehr enttäuscht“. Doch die Kaderplanungen laufen auf Hochtouren, Gespräche mit möglichen Neuzugängen wurden bereits geführt. Von der zweiten Mannschaft, aktuell Fünfter in der B-Klasse West, werden neben Torjäger Felix Klundt (bisher 13 Saisontreffer) noch weitere Talente hochgezogen.

Die weiteren Spiele: VfB Haßloch - TuS 08 Schaidt (16 Uhr), SV Rülzheim - Ludwigshafener SC und ESV Ludwigshafen - FC Lustadt (beide So, 15 Uhr).