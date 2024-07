Im kommenden Jahr feiert der SV Erlenbach sein 60-jähriges Bestehen. Er spielt so hoch wie nie zuvor: in der Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag, 16 Uhr, tritt er im Verbandspokalspiel in Rülzheim an.

Als Sieger der A-Klasse-Aufstiegsrelegation wird der Verein mit zwei Heimspielen am 31. Juli gegen die TSG Deidesheim und am 4. August gegen den FV Dudenhofen II in der Bezirksliga starten. „Wir