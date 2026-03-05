Auf das Heimspiel gegen Bezirksliga-Tabellenführer Südwest Ludwigshafen am Sonntag (15.30 Uhr) freut sich Queichhambachs Vorstandsmitglied Reinhold Dausch: „Eine sehr spannende Begegnung, denn unsere Jungs können völlig befreit aufspielen und haben nichts zu verlieren.“ Nach dem 1:1-Remis beim Vorletzten FC 08 Haßloch lobte er die Einsatzbereitschaft und Moral als „richtige Reaktion auf das 1:10-Testspieldebakel gegen den SV Büchelberg“. Nicht zufrieden war er mit der Durchschlagskraft in der Offensive. Dieses Manko könnte Cotrainer Kevin Dausch beheben, der nach seiner Verletzung wieder dabei ist. Das Hinspiel verlor der VTG nach langer Führung mit 1:4 nach einer Zeitstrafe für Edonis Mustafa. Weiter spielen: TSG Deidesheim - FC Lustadt (Freitag, 19.30 Uhr), Ludwigshafener SC - FC Phönix Bellheim und SV Obersülzen - TSG Jockgrim (Sonntag, 15 Uhr), FV Freinsheim - SV Erlenbach (So, 15.15 Uhr).