Bereits um 10 Uhr werden die Sandbahnfahrer am Samstag im Herxheimer Waldstadion auf dem 963 Meter langen Oval ihre Saisoneröffnung feiern. Erwartet werden 54 Fahrer (Solo und Seitenwagen), die ihre Maschinen auf der Langbahn testen können. Unter den Gemeldeten sind die WM-Fahrer Michael Härtel (Dingolfing), Zach Waijtknecht, Chris Harris (beide England), Kenneth Kruse Hansen (Dänemark) sowie der zweifache Weltmeister Erik Riss. In nicht ganz vier Wochen an Himmelfahrt findet im Waldstadion der erste Lauf zur Langbahn-WM statt. Die Garde der Seitenwagenpiloten wird angeführt vom amtierenden Europameister Markus Brandhofer mit Sandra Mollma (Bad Tölz).