In der Südpfalz boomt der Boxsport. Bei gleich zwei Veranstaltungen kommen Kampfsport-Fans nach Landau und Kandel. Ein Kämpfer bringt sogar seine Oma mit.

In der gut gefüllten Bienwaldhalle konnten Kandeler Kämpfer am Samstag ihr Können unter Beweis stellen. 20 Kämpfe zeigten nach Einschätzung von Ulrich Sandmeyer, Schriftführer im Vorstand des Boxclub Kandel, eindrucksvolles Boxen auf sehr hohem Niveau. Viele Vereine aus dem Südwesten wie BSV Freiburg, Montabaur oder Tübingen nahmen für ihre Boxer lange Anreisen in Kauf, um einmal in Kandel kämpfen zu können. Der Abend sollte mit einer Show des Deutsch-Italieners Leandro Seitz enden.

Von den Kandelern machte Leon Reyes den Anfang. Der 17-Jährige zeigte, wie wirkungsvolle Beinarbeit und schnelle Tauchbewegung zum Sieg führen können. Nach Belieben dominierte er seinen Gegner vom AV 03 Speyer. Lars Rädtke konnte auch Treffer setzen, fand jedoch nie richtig in den Kampf. Razvan Murariu (18) hielt Cinonso Amaechi (Faustkämpfer Idar-Oberstein) in der ersten Runde auf Distanz und landete viele Geraden. Sein Gegner stellte sich zunehmend auf ihn ein und eroberte die Ringmitte zurück. In der dritten Runde konnte Amaechi seine Dominanz fortführen, er gewann den Kampf mit 2:1 Richterstimmen.

Äußerst schwer tat sich der dritte Kämpfer des BC Kandel, Arigon Musilu (17), gegen seinen Kontrahenten Jeffrey Apedji vom Boxring Knielingen. Der Knielinger hatte einige Kämpfe mehr bestritten und besaß Teleskopkarme. Musilu versuchte, während des gesamten Kampfes in die Halbdistanz zu kommen, jedoch wich sein Gegner flink aus und konterte direkt. So errang Apedji mit den deutlicheren Treffern den Sieg für Knielingen.

Der Abend neigte sich dem letzten Drittel hin und die Zeit der Schwergewichte begann. Adrian Kwintus (23) vom BCK forderte zum Re-Match Sharom Schuhmann vom BC Worms heraus. Nachdem Kwintus im Dezember in Worms „auf Grund eines totalen Fehlurteils“, wie Sandmeyer sagte, verloren hatte, brannte er auf die Revanche. Wieder dominierte er den Wormser Kämpfer, der sich aber besser auf ihn eingestellt hatte. Die Jury sah den Mann aus Worms vorne. Ob es zu einem dritten Kampf kommt, bleibt noch offen.

Der letzte Kampf des Abends zeigte, zu welchen Emotionen Boxsport führen kann. Der Deutsch-Italiener Leandro Seitz (22), dessen Oma aus Sizilien da war, zeigte allein durch Willenskraft, wozu der menschliche Körper fähig ist, so das Urteil des BCK. Von der ersten Sekunde an drückte er geschickt seinen Wormser Gegner Maximilian Albert gegen die Ringseile und bearbeitete ihn mit einem großen Repertoire an Haken. Sein Gegner konnte sich fast gar nicht dem kontinuierlichen Schlaghagel entziehen.

In der Mitte der zweiten Runde wurde Albert angezählt, da Seitz’ „Stahlhaken“ schon ihre erste Wirkung zeigten. Der Kampf wurde wieder aufgenommen, aber kurz danach zeigte das Wormser Trainerteam Einsicht und warf das Handtuch. Sandmeyer: „Sieg durch Aufgabe und keiner der Zuschauer blieb auf den Stühlen sitzen. Minutenlang wurde die Leistung vom Kandeler Publikum mit Applaus honoriert.“ Seitz habe für seinen ersten Kampf in den vergangenen neun Monaten 30 Kilogramm abgenommen, er sei für seine Mühen entlohnt worden.

Für Kandels Sportwart Dominik Rahm war es ein rundum gelungener Abend. Die Kämpfer hätten die Vorgaben des Trainerteams gut umgesetzt und könnten sich nun mit sehr kundigeren Boxern messen.

Acht Tage zuvor konnten die Eliteboxing-Kampfsportschule und die Boxabteilung des ASV Landau 36 motivierte Boxer aus Landau, Kaiserslautern, Worms, Frankenthal, Idar-Oberstein, Pforzheim und Karlsruhe in Landau begrüßen. 280 begeisterte Zuschauer kamen zur ersten von drei in diesem Jahr in Landau geplanten Boxveranstaltungen. Drei der Landauer Kämpfer stellten sich in Kandel vor. In der Schülerklasse besiegte Bradley Odiase den Ludwigsburger Luis Reinelt klar. Im Jugend-Halbmittelgewicht hatte es Younes Bouthiba mit Hesam Halimi vom BSV Freiburg zu tun, sein zweiter Kampf.

Sein Gegner hatte Vorteile in der Reichweite und bekam einen 2:1-Sieg zugesprochen. In einem der Hauptkämpfe standen sich Islamdin Baimurzaev und der Freiburger Mauricio Ernes Morin Curbelo gegenüber. Sie lieferten sich einen hochklassigen Kampf, der Landauer in den ersten beiden Runden wahrscheinlich seinen bisher besten. In der dritten Runde suchten beide die Entscheidung, Baimurzaev bekam alle Punktrichterstimmen.

Die nächste Eliteboxing-Veranstaltung steigt am 5. September in den Räumlichkeiten des umgebauten Universum-Kinos.