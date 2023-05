Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fußball-A-Klasse Südpfalz wartet an Allerheiligen mit einem Spitzenspiel auf. Beteiligt sind zwei Mannschaften, die sich im Vergleich zur vergangenen Saison gewaltig gesteigert haben: Verfolger TuS Schaidt will dem makellosen und weit enteilten Spitzenreiter FC Bellheim ein Schnippchen schlagen (Dienstag, 15.30 Uhr). Am Sonntag spielt Schaidt in Büchelberg, erwartet Bellheim den VfB Hochstadt.

Zur Erinnerung: In der vergangenen Runde schaffte der TuS Schaidt in der Abstiegsrunde auf den letzten Drücker den Klassenverbleib. Die Mannschaft von Trainer Ersan Ucal blieb weit hinter den