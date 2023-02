Nils Stahlhofen (17) spielt für die HSG Trifels in der Verbandsliga und ist begeistert vom Leben.

Nils Stahlhofen spielt Handball beim Verbandsligisten HSG Trifels und gibt Interviews, als wäre das selbstverständlich. Seit dieser Runde ist der 17-Jährige aus Dahn im Männerteam. Mal neun Tore, mal acht, vier, kein Tor bei der jüngsten Niederlage in Mundenheim. „Das war nicht so gut“, sagt Stahlhofen. „Wir waren sehr hektisch im Spiel, ich bin ein paarmal zum Abschluss gekommen, hab’ ihn nicht reingekriegt. Und dann noch die Rote Karte.“ Die 54. Minute lief. Die HSG verteidigte sehr offensiv, zwei Mann vorne – Linksaußen Stahlhofen wollte seinem durchbrechenden Gegenspieler „einen Kontakt mitgeben. Das war unglücklich.“

Nur Gutes über den Trainer

Jens Rutschmann war sein Trainer in Dahn. Nils spielte in der Pfalzauswahl und bekam den Rat, in einen höher spielenden Verein zu wechseln. Eine Option blieb: Annweiler. „Das liegt relativ nahe.“ Sein erster Trainer bei der HSG war Peter Klein gewesen. Nun ist er bei Sebastian Doll und schwärmt, als wüsste er genau, was zu sagen ist: „Der beste Trainer, den ich jemals gehabt habe. Wie er mich aufgenommen hat, wie er sich einsetzt für die Mannschaft, die Trainingsplanung.“

Mit dem Führerschein wird vieles einfacher

Wie sein älterer Bruder Lars (21) war Nils Stahlhofen beim Fußball gewesen. Der fing mit Handball an, er auch: „Es ist mein Lieblingssport geworden.“ In zwei Wochen hat er die praktische Führerscheinprüfung. Er wird das Auto seines Bruders übernehmen, „irgendetwas von Ford“. Er freut sich darauf, seinem Vater das Leben ein bisschen leichter machen zu können. „Er hat mich immer unterstützt, ist kilometerweit mit mir gefahren.“ Freunde, Führerschein, Auto, die elfte Klasse im Wirtschaftsgymnasium in Pirmasens: „Besser könnte es nicht laufen“, sagt der 17-Jährige. Im Handball schon: „Wir haben ein paar Punkt verschenkt, könnten weiter oben stehen in der Tabelle.“

Auf dem siebten Platz geht Aufsteiger HSG Trifels ins Heimspiel gegen Dudenhofen/Schifferstadt II (Sonntag, 18 Uhr, Realschule plus).