Warum es in der kommenden Saison keine Absteiger in der B- und C-Klasse gibt.

Nur noch 96 Mannschaften nehmen im August die Meisterschaften im Fußballkreis Südpfalz auf, ein Viertel weniger als vor zehn Jahren. Der TuS Hördt und Türkgücü Germersheim haben gar keine Mannschaft mehr, der SV Viktoria Herxheim III wechselt in der B-Klasse von Ost nach West.

Ziel ist es, wieder die Staffelstärke von 16 zu erreichen. Deshalb gibt es auch in der kommenden Saison in der B- und C-Klasse keinen Absteiger, der Tabellendritte hat wieder ein optionales Aufstiegsrecht. Mit der SG Bruchweiler II kommt eine Mannschaft aus dem Kreis Pirmasens-Zweibrücken. Die Sportfreunde Bundenthal II haben kurzfristig wieder zurückgezogen. Der neugegründete FC Inter Wörth spielt mit zwei Teams in den beiden D-Klassen. Nach mehrjähriger Pause ist Azzurri Landau wieder dabei.

So spielen sie

A-Klasse Süd (16 Teams): ASV Lug/Schwanheim, FC Bavaria Wörth, Phönix Bellheim, FSV Freimersheim, FV Neuburg, FVP Maximiliansau, SG Freckenfeld/Winden, SV Hatzenbühl, SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach, SV Minfeld, SV Olympia Rheinzabern, SV Rülzheim, SV Viktoria Herxheim II, TSG Jockgrim II, TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II, VfB Hochstadt



B-Klasse Ost (14): SV Büchelberg II, FC Bienwald Kandel II, TuS Knittelsheim II, VfR Sondernheim, Viktoria Neupotz, FV Germersheim, SF Steinweiler/Rohrbach/Impflingen, TB Jahn Zeiskam II, Phönix Bellheim II, VfL Essingen, SV Erlenbach II, FC Berg, TSV Venningen/Fischlingen, SG Hagenbach/Scheibenhardt



B-Klasse West (14): SV Kapellen/Drusweiler, SG Bad Bergzabern/Steinfeld, SG Annweiler/Wernersberg, SG Gossersweiler-Stein/Vorderweidenthal/Birkenhördt, SpVgg Oberhausen/Barbelroth, FV Queichheim, SG Schweighofen/Kapsweyer, SV Viktoria Herxheim III, SV Knöringen, SV Landau West, SG Völkersweiler/Waldhambach, SV Dammheim, SV Landau Süd, SC Ramberg



C-Klasse Ost (13): FC Bavaria Wörth II, SG Freckenfeld/Winden II, TuS Knittelsheim III, SV Olympia Rheinzabern II, SV Hatzenbühl II, SG Hagenbach/Scheibenhardt II, TV Hayna, SV Minfeld II, FC Insheim, FC Leimersheim, Viktoria Neupotz II, FV Neuburg II, FVP Maximiliansau II



C-Klasse West (14): SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach II, SG Bad Bergzabern/Steinfeld II, FSV Offenbach II, TuS Wollmesheim, TuS Albersweiler, SV Schweigen/Rechtenbach, VfB Hochstadt II, TuS Schaidt II, SG Godramstein/Mörzheim, TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen, TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim III, SV Landau West II, SV Silz, ASV Lug/Schwanheim II

D-Klasse Ost (13): SV Rülzheim II, VfR Sondernheim II, Azzurri Landau, FV Germersheim II, Olympia Rheinzabern III, TSV Landau II, SG Steinweiler/Rohrbach/Impflingen, FC Inter Wörth, FC Insheim II, VfL Essingen II; SV Herxheimweyher, SG Venningen/Kirrweiler II, FV Minderslachen

D-Klasse West (12): SV Kapellen/Drusweiler II, SV Mörlheim, SG Annweiler/Wernersberg II, SG Gossersweiler-Stein/Vorderweidenthal/Birkenhördt II, SG Bruchweiler II, Sportfreunde Dierbach, SG Völkersweiler/Waldhambach II, SV Dammheim II, TSV Wilgartswiesen, SpVgg Eußerthal, FC Inter Wörth II, SC Ramberg II