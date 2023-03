Zwei Tage bebte die Fuchsbachhalle in Zeiskam nach langem Warten auf ein Turnier. Neben Teilnehmern aus der Schweiz und Irland begrüßte der BC Zeiskam 460 Starter aus mehr als deutschen 40 Vereinen.

Das waren fast doppelt so viele Starts wie vor vier Jahren in den Altersklassen U15, U13, U11 und U9. Die Wettkampfleitung um Tobias Wolf erstellte 108 Listen bei 821 Kämpfen. Den Pokal für die Tagessiege und den Sonderpreis gewann der JSV Speyer. 49 seiner Judokas holten 24 erste Plätze. Mit deutlichem Vorsprung am Samstag vor der Turngemeinde Homburg (Hessen) und JC Rüsselsheim sowie am Sonntag vor Kim Chi Wiesbaden nahm der JSV die Siegerpokale für die Mannschaftswertung mit nach Hause.

Die Zeiskamer freuten sich über einen Sieg in der Altersklasse U11. Bennet Gödelmann startete zum ersten Mal in dieser Altersklasse. Sehr gelassen ging er dies an. Seine Eltern, sein Bruder und sein Opa waren da schon aufgeregter. Im ersten Kampf legte er mit einem schönen Hüftwurf (O-Goshi) die Grundlage für den späteren Sieg. Auch im zweiten Kampf fackelte er nicht lange und schickte seine Gegnerin mit zwei Seo Othosi (Schultersturz) nach 38 Sekunden von der Matte. Im dritten Kampf ging er zweimal in eine Festhaltetechnik über, die er mit Ippon beendete.

Diesen Erfolg konnten Julius Kindla, Helena Stein, Charly Lee Louis Braunsdorf (alle U9) und Philipp Eßwein (U11) vom BC Zeiskam nicht feiern, da sie den entscheidenden Kampf um den Titel verloren. Die vielen Helfer waren erleichtert, dass die Veranstaltung nach insgesamt 20 Stunden Judosport ohne schwerwiegende Verletzungen und mit viel positivem Feedback beendet wurde.