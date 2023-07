Benjamin Gavazi (28) hat am Samstagabend im Studio von Elite Boxing in Landau seinen Titel als internationaler deutscher Meister im Halbschwergewicht verteidigt – und war nicht happy. Was Henry Bartsch so erklärte: „Du willst kämpfen und dann ist nach sechs Minuten der Kampf vorbei.“ Sein Gegner Yassir Malik, gebürtiger Pakistaner, habe vermutlich die Bandagen zu hart gewickelt und nicht mehr schlagen können, was der Ringarzt bestätigt habe. Knapp 300 Zuschauer waren da. Er habe viel positives Feedback bekommen und wolle im Dezember den nächsten Kampfabend veranstalten, teilte Bartsch mit. Anthony Zaulig (Nürnberg) besiegte den Kroaten Mario Katic in sechs Runden mit wechselnder Dominanz nach Punkten, German Skliarov (Kaiserslautern) gelang in seinem fünften Profikampf ein Punktsieg gegen den Rumänen Octavian Gratii. Die Zuschauer hätten auch die Kämpfe ohne Wertung gefeiert, so Bartsch.