Ein Turnier, bei dem Hobbysportler gegen Spitzenathleten antreten? Das ist am Samstag im Bornheimer Freizeit-Center möglich. Der Randsportart fehlt der Nachwuchs, es gibt immer weniger geeignete Sportstätten. Was nichts am herzlichen Umgang miteinander ändert. Diesmal wird auch noch für einen guten Zweck gespielt.

Squash ist eine Rückschlag-Sportart. Ziel des Spiels ist es, den Ball im Court so zu schlagen, dass der Gegner ihn nicht erreichen kann, bevor er zum zweiten Mal den Boden berührt. Die