Am Samstag mit aufblasbarem Hockeyfeld am Obertorplatz, morgen Laufschule. Der IHC Landau bewegt viel. An drei Standorten gibt es Karten für das Benefizspiel gegen die Mannheimer Adler.

Sofort nachliefern! An drei Standorten in der Stadt, Metzgerei Weisbrod, Downtown und Brillenhammer, gibt es Eintrittskarten für das Benefizspiel des IHC Landau gegen die Mannheimer Adler (Dienstag, 18. Juni, 19 Uhr), in der Metzgerei waren 100 schnell weg. Emma Schefczik hat das im Blick. Die 21-Jährige ist die Sportliche Leiterin im Team um den Vereinsvorsitzenden Christoph Braun. 550 Leute passen in die Sporthalle im Schulzentrum Ost. Die Eishockeyprofis tauschen Schlittschuhe gegen Inline Skates.

Corinna Cwiek Foto: thc

Der IHC feiert Jubiläum: 25 Jahre Inline-Skaterhockey in Landau. Und begrüßt nach 2008, 2010 und 2019 wieder das europäische Spitzen-Eishockeyteam der Adler Mannheim zu einem Benefizspiel. Die Hellfire Cheerleader aus Offenbach sind dabei und Jens Schneider, der Stadionsprecher der Adler. Die Einnahmen gingen hälftig an das Landauer Kinderhaus „Blauer Elefant“ und an den Verein „Adler helfen Menschen“, erklärt Braun.

Training in Vollmontur

Jetzt ist erst mal Training in Vollmontur. Braun macht mit – ohne Brustpanzer: „Dafür bin ich zu alt.“ Das nächste Spiel fällt aus. Die Kirrweiler Knights, eigentlich Gegner am Sonntag, haben sich aus der Regionalliga BaWü zurückgezogen. Eingekauft hätten sie schon, sagt Braun. Am Sonntag ist Laufschule (ab 14 Uhr), 25 Kinder sind dabei. An diesem Samstag ist der IHC am Obertorplatz, eine Mitmachstation am Kindertag in Landau (11 bis 16 Uhr). Der IHC hat eine Mädelskampagne gestartet.

Sven Frank Foto: thc

Das Derby gegen Kirrweiler wäre das Derby der Sieglosen gewesen. Die Trainingsbeteiligung sei oft mau, sagt Schefczik, die am Spiel 4 plus 1 schätzt, dass jeder durchgängig zu tun hat. „Mir fehlt die Breite des Kaders“, sagt Corinna Cwiek aus Wörth. Drei Reihen sollten es schon sein, besser vier. „Wir haben sehr viele junge Spieler, viele im Mittelalter sind weg, da fehlen uns fünf, sechs“, erklärt Sven Frank aus Bornheim. Moritz Rötzer, Maximilian John, Adrian Hund fallen ihm ein. Hund ist heute da. Im August fliegt er in die USA und weiter zum Studium in Argentinien. Frank, der sein Zehnjähriges begeht, U16-Trainer, hat auch Erfolgsnachrichten: Nils Frank und Fabian Berger seien in der BaWü-Auswahl, die in Berlin um die U19-Meisterschaft spiele. Der 22-Jährige erinnert sich, wie er als kleiner, dürrer Spieler angefangen hat. Er ist ein ganzer Kerl und obendrein in dieser Runde der nach Toren und Assists erfolgreichste IHC-Spieler. Was ihm nicht aufgefallen ist. Er ist Mechatroniker und geht in die Technikerschule in Karlsruhe.

Einfach mal auspowern

Cwiek hat Handball in Freiburg gespielt und später Inline-Hockey im reinen Frauenteam der Breisgau Beasts, deren Trikot sie trägt. Der Verein ist verschwunden. Die 45-Jährige ist nach Wörth gezogen, sie arbeitet als Sozialpädagogische Familienhelferin in Speyer. Die Torhüterin: „Wenn einer ausfällt, mach’ ich den Bankwärmer. Ich bin froh, wenn ich mich zweimal in der Woche auspowern kann.“

Emma Schefczik Foto:thc

Schefczik hat 2022 zum letzten Mal mitgespielt. Beim Eishockey in Waldbronn, im Winter wird dort gern mal trainiert, sei ihr die Kniescheibe herausgesprungen. Sie hofft, dass sie im Herbst wieder spielen kann. Ein Jahr war die Landauerin in Neuwied, an der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr mit Kindern. Sie studiert Kindheitspädagogik.

Weitere Aufgaben

Die 21-Jährige motiviert die Spieler, ins Training zu gehen. Im TV Queichheim, sie betreute zwei Gruppen im Kinderturnen, hat sie auch noch eine Funktion. Zu Ligaspielen organisiert sie die Mannschaft, fährt mit, feuert an und schaut, dass es gut läuft. In der sportlichen Leitung ist sie seit Januar. „Ich mach’ Gott sei Dank nicht alles alleine.“

Das Training hat begonnen. Passen, warmschießen. Das nächste Spiel der Landauer ist am 16. Juni in Balingen. Danach steigt das Benefizspiel. Im Vorverkauf kostet eine Karte neun Euro. Kinder bis sechs Jahre dürfen gratis in die Halle.