Der Einwurf der RHEINPFALZ zur Sperrung des Rasens im Wredestadion für das Benefizspiel Türkgücü Germersheim gegen VfR Sondernheim an diesem Sonntag hat viele Reaktionen ausgelöst. Bei einer Trauerfeier am Samstag für Betroffene der Erdbeben in der Türkei und in Syrien sprach Landrat Fritz Brechtel den Türkgücü-Vorsitzenden Alpaslan San an. Kurz vor 22 Uhr rief Bürgermeister Schaile aus dem Urlaub in Österreich Sans Vorgänger Varol Kavuklu an, der bei der Stadt beschäftigt ist. Er teilte mit, dass das Spiel natürlich auf dem Rasen stattfinden könne, entschuldigte sich für das Verhalten eines Mitarbeiters und sagte eine Spende der Stadt Germersheim zu. Kurze Zeit darauf hat Schaile per Facebook nochmals ein Statement abgegeben: „Das Spiel wird und muss stattfinden. Alles andere wird intern geregelt. Also Sonntag, 15 Uhr, Wrede-Stadion. Alles andere wird intern geklärt.“