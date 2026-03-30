Die Fußballerinnen des FC Phönix Bellheim bleiben in der Verbandsliga auf dem vorletzten Tabellenplatz hängen.

Die FSG Wasgau gewann in der Frauen-Fußball-Verbandsliga Südwest beim FC Phönix Bellheim auch in der Höhe verdient mit 4:0 (3:0). In der ersten Minute schloss die überragende Eva Gensheimer einen Sololauf zur Führung ab. Annalena Seibel erhöhte auf 2:0 mit einem sehenswerten Chipball nach Schnittstellenpass von Melissa Frei (25.). Kurz vor dem Pausenpfiff des souveränen Referees Dorian Volker Schurer (TuS Frankweiler/Gleisweiler) enteilte Annalena Seibel ihren Gegenspielerinnen: Nach ihrem Zuspiel musste Annalena Kehrer den Ball nur noch einschieben.

Nach der Pause konnte der Phönix die Partie ausgeglichen gestalten, doch Stürmerin Jaqueline Garcia war in der Spitze meist auf sich alleine gestellt. Die Partie verflachte. Die Südwestpfälzerinnen, die zuvor noch Pech mit einem Lattentreffer hatten, machten kurz vor Schluss durch die eingewechselte Julia Ankner den Deckel drauf. Für die FSG war es ein großer Schritt in Richtung Klassenverbleib, die Phönix-Frauen bleiben auf dem vorletzten Platz hängen. Am Ostersonntag (15 Uhr) kommt der Rangzweite 1. FFC Niederkirchen in den Wasgau.