Yemisi Ogunleye ist auf Wolke sieben aus Halle an der Saale davongeschwebt. Mit 18,53 Metern stellt die Kugelstoßerin aus Bellheim eine persönliche Bestleistung auf. Wie geht’s nun weiter?

Yemisi Ogunleye hat einen glänzenden Wettkampf hingelegt. „Im Trainingslager letzte Woche in Latsch in Südtirol habe ich gemerkt, oh, da geht ja was. Aber es ist halt ein Unterschied,