Die Landesligarunde erleben die Frauen des TV Bad Bergzabern und des BBV Landau völlig unterschiedlich. Von himmelhoch jauchzend bis betrübt. Mit erst einem Erfolg glaubt Underdog Landau an seine Chance gegen den Tabellenführer.

Tim Thomé, Coach des BBV Landau in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz der Frauen, blendet die bisherigen Auftritte aus: „Bergzabern kann auf einige ehemalige Regionalliga- und Oberliga-Spielerinnen zurückgreifen. Aber dennoch: Wir gehen nicht in das Match und haben es schon von vornherein verloren. Wir sehen immer eine Chance. Unsere Chance. Und die wollen wir gegen den TVB nutzen“ am Sonntag (16 Uhr) in der Landauer Sporthalle West.

Der BBV-Verantwortliche hat Grundlegendes verändert. Er holte im Sommer mit Jakob Kaul einen Cotrainer an seine Seite und integrierte viele Neuzugänge. „Als Unistadt hat das ja schon Tradition. Auch dieses Mal kamen einige quasi über das Studium zu uns“, berichtet Thomé. „Wir haben aber auch Quereinsteigerinnen integriert, die aus der Freizeitmannschaft oder vom Handball kamen.“

Thomé: Es gibt mehr als eine Tabelle

Thomé setzt auf neue Strukturen. „Früher pflegten wir im Angriff eher das freie Spiel“, erzählt er. Jetzt geht es um einstudierte Laufwege und Abschlussoptionen. Es gebe als Saisonziel mehr als eine Tabellenplatzierung. Zumal der Klassenverbleib bereits jetzt als sicher gilt. „Wir wollen Spaß haben – auf dem Spielfeld und abseits der Halle. Eine gute Atmosphäre ist uns wichtig. So nutzen wir alle zusammen auch spielfreie Wochenenden. Und gehen nach Training oder Spiel gemeinsam essen“, erzählt der BBV-Trainer. „Basketball ist unser Hobby, wir sind Amateure. Da ist es wichtig, dass neben dem Ehrgeiz im Sport auch der Teamgedanke stimmt.“

Enttäuschend sei der erste Saisonauftritt gegen die TSG Heidesheim (21:63) gewesen, auch die jüngste Niederlage in Bad Kreuznach (39:52). Thomé muss die ganze Runde schon auf die verletzten Anne Overs und Juliane Wedde verzichten. Stärkste Werferin ist wie in den Vorjahren Femke Lutz. Mit durchschnittlich 15 Punkten pro Match gehört sie zu den zehn erfolgreichsten Basketballerinnen der Liga. Sie wird sich am Sonntag wieder mit Bergzaberns Anna Rapp „batteln“. Rapp führt mit knapp 90 Treffern in fünf Spielen die Korbjägerinnen-Liste in der Landesliga an.

Wroblewski: „Die Tabelle sagt fast alles“

Auch Lisa Dettmer (58 Punkte), Sandra Weis (53) und Tina Lavan (52) punkteten bisher in jedem Match immer zweistellig für den TV Bad Bergzabern, der in fünf Spielen 391 Treffer erzielt, alle gewonnen hat. Beeindruckend waren die jüngsten Erfolge gegen die Verfolger Eintracht Lambsheim (60:48) und ASC Mainz III (81:51). „Die Tabelle sagt fast alles über den bisherigen Saisonverlauf. Aber: Wir zeigten nur zum Teil unser volles Potenzial“, zieht TVB-Trainer Jan Wroblewski Zwischenbilanz. „Wir wissen, dass wir in jedem Spiel noch vieles hätten besser machen können. Wir haben viele neue Spielerinnen im Team. Anfängerinnen und auch Jugendliche, die wir diese Runde ins Team integrieren.“

Im Januar dieses Jahres hat der „basketballverrückte“ Bellheimer das Team übernommen. Wroblewski: „Alle sind dabei. Wir haben Lust auf das Match in Landau.“