Der Abschied wird für den Zwei-Meter-Mann Philipp Behrendt zum „Endspiel“. Der 43-Jährige erklärt, warum es jetzt mit der 2. Regionalliga beim TV Bad Bergzabern genug ist.

Herr Behrendt, gefühlt gibt es Basketball in Bad Bergzabern nicht ohne Sie. Wie lange sind Sie schon dabei?

2000 bin ich zum TVB gekommen und spiele seitdem mit dem ersten Herrenteam in der Regionalliga oder Oberliga. 1995 fing ich mit der Korbjagd in Landau an, spielte dort in der Jugend und bei den Herren. Jetzt, fast 26 Jahre nach meinem ersten Spiel im TVB-Trikot, wird es am Samstagabend extrem emotional für mich.

Sie sind die lange Zeit geblieben, obwohl sie bei anderen Vereinen oder in höheren Ligen auch hätten spielen können...

Weil es einfach geil ist, hier in Bad Bergzabern Basketball zu spielen. Auch wenn ich ab der neuen Saison nicht mehr in der Regionalliga auflaufen werde: Ich bin diesem Verein unfassbar dankbar. Diese Freundschaft zu allen im Klub und zu den Jungs in unserem Team wird bleiben.

Mit 43 Jahren sind Sie der älteste Regionalliga-Spieler und immer noch gut für viele Punkte. Keine Lust, noch eine Saison dranzuhängen?

Meine Gegenspieler werden von Jahr zu Jahr jünger, schneller und spritziger. Ich könnte von einigen der Vater sein. Ich hatte meinen Abschied ja schon seit Jahren vor. Aber jetzt reicht’s wirklich. Mein Körper zollt Tribut. Auch wenn ich mit meiner Größe und Erfahrung einiges wettmachen kann, ich bin langsamer geworden und springe nicht mehr so hoch als die 20 Jahre jüngeren Kontrahenten. Fast permanent nach dem Training und den Spielen habe ich zum Beispiel Schmerzen an der Patellasehne.

Warum kündigen Sie vor dem entscheidenden „Abstiegs-Endspiel“ Ihr Karriere-Ende an?

Na ja, weil es das letzte Heimspiel der Saison ist. Und da will ich mich richtig von unseren vielen Fans verabschieden. Das machen wir dann nach dem Match. Zuvor schaffen wir mit einem Sieg noch den Klassenerhalt. Mehr Nervenkitzel als jetzt geht nicht. Auch wenn es wegen vielen Verletzten und anderen Gründen zuletzt nicht lief bei uns – wir werden alles für den Sieg geben. Gewinnen wir, bleiben wir drin in der Liga. Wir haben das Spiel auf allen Kanälen beworben und auch im Familien- und Bekanntenkreis mächtig Werbung gemacht. Damit die Tribüne voll wird für das Endspiel.

Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass andere TVB-Leistungsträger ebenfalls aufhören?

Das kann sein, weiß ich aber nicht. Darüber haben wir in der Mannschaft noch nicht gesprochen. Das wird sich alles erst nach der Saison, wenn alles klar ist, entscheiden. Aber es stimmt, Jeremy Black ist um die 40. Einige andere starke Jungs, ich denke vier bis fünf, sind im Alter zwischen 30 und 40.

Wie sehen Sie die Zukunft beim TVB – unabhängig, ob das Team den Klassenerhalt sportlich schafft?

Schwierig. Eigentlich habe ich seit drei, vier Jahren nur deshalb immer noch eine Saison drangehängt, um zu überbrücken, bis neue, junge Spieler nachkommen. Talente gibt es ja beim TVB, einige könnten Regionalliga spielen, für andere ist es vielleicht noch zu früh oder zu hoch von der Höhe der Liga. So oder so: Es wird Zeit für einen Generationenwechsel. Die Nachwuchsspieler müssen ihre Chance nutzen, es braucht beim TVB dringend den Umbruch.

Wie sieht Ihre persönliche Zukunft bei Bergzaberns Basketballern aus?

Das weiß ich jetzt noch nicht. Aktuell gibt’s für mich drei Möglichkeiten. Erstens: Ich tanke jetzt mal Kraft nach so einer langen Zeit als Spieler und mache mal ein Jahr komplett Basketball-Pause. Zweitens: Ich werde Jugendtrainer. Und gebe mein Wissen und meine Erfahrung weiter. Und drittens ist es natürlich auch möglich, dass ich irgendwann einmal für die zweite TVB-Mannschaft auflaufe. Doch das weiß ich jetzt wirklich noch nicht – denn dieses Team steigt nun voraussichtlich als Bezirksliga-Meister schon wieder auf in die Landesliga.

Zur Sache: Das Endspiel

Noch zwei Spieltage in der 2. Basketball-Regionalliga. Drei Mannschaften, zwei steigen ab. Gewinnt MTV Kronberg am Samstag (18 Uhr, VG-Halle Bad Bergzabern) beim Drittletzten TV Bad Bergzabern und am letzten Spieltag gegen den Vorletzten Energie BBA Gießen 46ers, kann das Schlusslicht die beiden vor ihnen liegenden Teams überholen. Den Kurstadt-Korbjägern reicht ein Sieg aus den beiden letzten Spielen, um den drittletzten Tabellenplatz und ziemlich sicher den Klassenerhalt zu schaffen.