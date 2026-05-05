Das B-Klassenspiel zwischen Albersweiler und Landau Süd muss wiederholt werden. Landau Süd hatte Beschwerde eingelegt. Die Partie hat Auswirkungen im Aufstiegsrennen.

Das Meisterschaftsspiel der B-Klasse Südpfalz West zwischen dem TuS Albersweiler und dem SV Landau Süd, das die Gastgeber am 26. April mit 3:2 für sich entscheiden konnten, wird wiederholt. Das hat die Gebietsspruchkammer entschieden. Anlass zu diesem Urteil war ein Protest der Mannschaft von Landau Süd. Die Verantwortlichen bei „Süd“ waren der Auffassung, dass der Schiedsrichter die Partie zu früh abgepfiffen hatte.

Die Begegnung hat Brisanz, geht es doch um die Vizemeisterschaft in der B-Klasse Südpfalz West. Denn diese Platzierung ist zur Teilnahme an den Relegationsspielen für den Aufstieg in die A-Klasse wichtig. Aktuell steht die SG Schweighofen/Kapsweyer mit 42 Punkten Platz auf Platz zwei. SV Landau Süd folgt mit 40 Punkten. Am kommenden Sonntag gastieren die „Südler“ in Kapsweyer gegen die SG Schweighofen/Kapsweyer.