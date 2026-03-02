Tabellenführer FC Viktoria Neupotz hat vier Punkte Vorsprung, weil der Rangzweite TuS Knittelsheim II das Verfolgerduell gegen den FVP Maximiliansau verliert.

TuS Knittelsheim II - FVP Maximiliansau 1:3. Nach einem direkt verwandelten Eckball von Fabio Blattmann zum 1:0 (18.) drehte Ruven Sommer vor 200 Fans für den FVP die Partie. Zuerst egalisierte er fünf Minuten später nach zu kurz geklärter Rechtsflanke (23.), dann verwandelte er nach einer Stunde einen Handelfmeter zum 1:2. Kurz vor dem Schlusspfiff vollendete Valdrin Berisha einen Konter zum 1:3-Endstand. „Ein Punkt wäre verdient gewesen“, meinte Knittelsheims Spielleiter Lukas Schmitt.

Phönix Bellheim II - SG Freckenfeld/Winden 4:2. Bei den Freckenfelder Germanen ist der Wurm drin. Nach monatelanger Tabellenführung quittierten sie die vierte Niederlage in Folge. Nach einer halben Stunde stand es nach Toren von Marvin Stein, Cangiz Yavuz und Ayoub Laaboudi bereits 3:0. Mirlind Maliqaj steuerte den vierten Treffer bei. Für die SG verkürzten Thomas Roland Steger und Mitsch Meyer.

Bavaria Wörth II - SV Hatzenbühl II 1:5. Mit drei Treffern avancierte Leon Reiß zum Matchwinner für überlegene Hatzenbühler, für die noch Elias Würth und Yannick Paschold trafen. Ilmi Kodroli verkürzte nach einer halben Stunde für die Bavaren auf 1:2.

SV Büchelberg II - VfL Essingen 3:2. Bis zur 70. Minute dominierten die Gäste und führten nach Toren von Yannic Kästle und Nico Frey verdient. SVB-Keeper Lauritz Kieffer verhinderte einen höheren Rückstand. Dann schlug Torjäger Jonah Eckert dreimal zu, das Siegtor gelang ihm in der Nachspielzeit nach feiner Vorarbeit von Julian Knoll. Viel Lob gab es für den Karlsruher Referee Christian Pendl.

VfR Sondernheim - TSV Venningen/Fischlingen 1:3. Die Gäu-Elf kam durch den Doppelpack von Marc Baumann und dem Tor zum 0:2 von Philipp Lingenfelder zu einem ungefährdeten Sieg. Ihr Kapitän Marc Juchem setzte nach dem 1:3 von Enver Söylemez noch einen Foulelfmeter an den Pfosten.

FV Germersheim - TSG Jockgrim II 2:1. Der FVG-Vorsitzende Adrian Pfeifer sprach von einem „hart umkämpften Kellerduell mit wenig spielerischem Glanz und rekordverdächtigen 15 Minuten Nachspielzeit“. Bünyamin Arpaci verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 (37.), der Jockgrimer Antonio Notaro glich aus (43.). Sekunden nach Wiederanpfiff gelang Germersheims Winterneuzugang Iustinian-Toma Buhalniceanu der Siegtreffer. Es gab vier Zeitstrafen: für Salih Korkmaz und Serdal Topcu (beide FVG) und auf der Gegenseite für Thomas Karcher und Michael Barbe.

FC Viktoria Neupotz - TB Jahn Zeiskam II 6:2. 150 Fans sahen eine flotte Partie zweier spielstarker Mannschaften mit dem besseren Ende für den Spitzenreiter, für den Max Kuhn zwei an Nicolas Fink verursachte Foulelfmeter verwandelte. Neben Fink, der das 4:2 erzielte (77.), trafen Adrian Cebulla (2) und Marcel Heid für die Viktoria. Simon Stubenrauch (2:1, 40.) und Fynn Lischnewski (2:2, 41.) waren die beiden Zeiskamer Schützen.