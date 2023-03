In den Nachholpartien der Fußball-B-Klasse Ost am Donnerstag könnte eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen. Der Drittletzte FSV Steinweiler (14 Punkte) trifft um 19 Uhr auf den Vorletzten VfL Essingen, eine halbe Stunde später spielt Schlusslicht FC Insheim (7) gegen den FV Germersheim. Am Freitag (19.30 Uhr) spielt die FSV Freimersheim gegen den TuS Knittelsheim II. Bis zu drei Teams müssen in die C-Klasse runter.