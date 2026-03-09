Die Teams an der Tabellenspitze gaben sich abgesehen vom SV Büchelberg II am 20. Spieltag der Fußball-B-Klasse Südpfalz-Ost keine Blöße und gewannen ihre Partien. Büchelberg rutschte nach der Niederlage beim Tabellensechsten Zeiskam II vom dritten auf den fünften Rang ab und hat nun fünf Punkte Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz.

FC Viktoria Neupotz – FV Germersheim 6:2. Nachdem der Tabellenführer standesgemäß durch Manuel Heid in der neunten Minute in Führung gegangen war, scheiterte er mehrfach am stark haltenden Daniel Fürholzer. Quasi aus dem Nichts fiel der Ausgleich durch Enis Korkmaz (31.). Noch vor der Halbzeit gelang den Neupotzern wieder die Führung (Manuel Simon, 45.). Nicolas Fink (54.), Loris Hoffmann (58.), Adrian Cebulla (77.) und Marcel Mai (89.) schraubten mit ihren Treffern das Ergebnis in die Höhe. Tommy Lee Tran (59.) traf noch für den FV zum zwischenzeitlichen 4:2.

SG Freckenfeld/Winden – FC Bavaria Wörth II 5:1. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge feierte die SG einen wichtigen Erfolg, um nicht ganz den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren. Gegen die Bavaren tat sich die SG trotz zahlreicher Chancen zunächst schwer, erst ein Foulelfmeter nach Foul an Martin Hanss brachte sie auf die Siegerstraße. Tore: 1:0 Thomas Steger (54.), 2:0 Nico Wagner (58.), 3:0 Patrick Göltz (64), 4:0 Martin Rapp (67.), 4:1 Justin Barbe (75.), 5:1 Lucas Pfister (90.+1).

VfL Essingen – FC Phönix Bellheim II 3:1. Nach einer zerfahrenen ersten Hälfte konnten sich die Platzherren besser anstellen. Nachdem Paul Steinmetz mit einer Energieleistung den Führungstreffer (55.) erzielt hatte, erhöhten Matthieu Pabst (63.) und Nico Frey (79.) auf 3:0. Für die Gäste verwandelte Mirlind Maliqaj einen Foulelfmeter.

FVP Maximiliansau – TSG Jockgrim II 6:0. Der FVP bleibt an den Aufstiegsrängen dran und hat noch ein Spiel mehr als der TuS Knittelsheim II, der mit drei Punkten Vorsprung auf Rang zwei liegt. Simon Scherrer war mit gleich drei Treffern der „Man of the Match“. Das 3:0 und das 6:0 erzielte Mohamed Sari. Das 5:0 besorgte Valdrin Berisha per Elfmeter nach einem Foul an Nico Dziarnowski.

TuS Knittelsheim II – TSV Venningen-Fischlingen 4:3. Zwei ganz unterschiedliche Hälften erlebten die Zuschauer in Knittelsheim. Nach torloser erster Hälfte brachte Marcel Baumann (46.) die Gäste in Führung, und nach dem 1:1 durch Sebastian Seither (60.) erzielte Baumann per Strafstoß das 1:2 (65.). Sebastian Seither konterte erneut (70.), und Fabio Blattmann (74.) und Ralf Schmidt (90.) erhöhten für den TuS. Niklas Wirth konnte in der Nachspielzeit (90.+4) noch verkürzen. Nach dem Treffer nach einer Stunde sah Venningens Keeper wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte, nachdem er vom Knittelsheimer Stürmer angerempelt worden war.

FSV Freimersheim – VfR Sondernheim 2:1. Ioan Kardos avancierte zum Matchwinner in einem kämpferisch geprägten Spiel, in dem beide Teams als Tabellennachbarn die Punkte einfahren wollten. Vor der Halbzeit hatte Baris Albayrak auf Zuspiel von Sinan Akdemiar getroffen (26.) und Dennis Bengs für den VfR ausgeglichen (45.). Nach zwei Zeitstrafen mussten die Gastgeber in Unterzahl agieren, und dennoch erzielte der eingewechselte Ioan Kardos mit einem Schuss in den Winkel mit dem Schlusspfiff den Freimersheimer Siegtreffer.

TB Jahn Zeiskam II – SV Büchelberg II 6:3. Zeiskam hatte sich vorgenommen, defensiv gut zu stehen, was in der ersten Hälfte auch funktionierte. Zudem lieferte die Offensive mit Treffern von Fynn Lischnewski (20.), Maurice Hafner (42.) und Simon Stubenrauch (24. und 45.) ab. Nach dem 4:0 ließ Zeiskam die Gäste mehr ins Spiel kommen, was diese mit Treffern von Jona Eckert (51. und 67.) ausnutzten. In der etwas ruppiger geführten zweiten Hälfte trafen dann noch Marco Keller (84.) und Simon Stubenrauch (88.) für Zeiskam. Dazwischen war der Büchelberger Mika Beck erfolgreich.