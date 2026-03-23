Vom Spitzenreiter FC Neupotz bis zum SV Büchelberg II: Das Führungsquintett hat seine Vormachtstellung in der Fußball-B-Klasse Südpfalz Ost untermauert. Einer davon mit einem Handballergebnis. Der 20:3-Erfolg des Tabellenführers gegen den FC Phönix Bellheim II sorgt schon jetzt für Schlagzeilen. Nach einer Viertelstunde stand es 6:0. Mittelstürmer Jonah Eckert erzielte sechs der sieben Tore beim 7:1 des SV Büchelberg II gegen den FV Germersheim.

SV Hatzenbühl - TuS Knittelsheim II 1:8. „In der zweiten Halbzeit wurden wir regelrecht überrollt“, sagte Hatzenbühls Vorstandsmitglied Markus Henigin. Zur Pause stand es 1:1. SVH-Spielertrainer Andreas Werling, der später nach einem verbalen Disput mit einem Gegenspieler Rot sah, hatte die Führung von Florian Richter egalisiert. Nach der Pause sorgten nochmals Richter (2), Ralf Schmidt (2), Arian Heinz, Dyllan Freitag und Oussama Ferraouni für den Kantersieg.

SG Freckenfeld/Winden - VfR Sondernheim 0:0. Bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte erarbeitete sich VfR-Trainer Denis Bengs mit seinen Rasenspielern verdient einen Punkt. Sondernheim hatte Pech mit einem Lattentreffer, SG-Mittelfeldregisseur Julian Lischer scheiterte freistehend an Gästekeeper Ilja Pauls.

TB Jahn Zeiskam - FC Bavaria Wörth II 4:3. Innenverteidiger Igor Kozbar avancierte zum Helden eines Fußballkrimis an der Sauheide, kurz vor Abpfiff erzielte er aus dem Getümmel den 4:3-Siegtreffer. Die Gäste lagen nach Toren von Dennis Faust und Arbnor Nreca früh mit 2:0 in Führung, Mateusz Ogorek erzielte das 1:3. Für den Jahn trafen noch Fynn Lischnewski, Maurice Hafner und Simon Stubenrauch.

TSV Venningen/Fischlingen - FVP Maximiliansau 0:2. „Die Gäste waren immer einen Schritt schneller und haben verdient gewonnen“, so TSV-Spielleiter Pascal Roth. Simon Scherrer verwandelte einen Foulelfmeter (45.+3) und köpfte vom langen Pfosten ins Eck (53.).

FC Viktoria Neupotz - Phönix Bellheim II 20:3. Vier Spieler trafen jeweils viermal: Marcel Heid, Manuel Simon, Osagie Fabode und Nicolas Fink. Je einen Treffer steuerten Sven Glaser, Adrian Cebulla, Loris Hoffmann und Henrik Hübner bei.

SV Büchelberg II - FV Germersheim 7:1. Jonah Eckert schoss die ersten vier und die letzten beiden Büchelberger Treffer, einmal ließ er Mika Beck den Vortritt. Enis Korkmaz gelang der Ehrentreffer.

FSV Freimersheim - TSG Jockgrim II 2:2. „Wir hatten uns mehr vorgenommen, waren am Ende mit dem Punkt dann doch zufrieden“, meinte ein erleichterter FSV-Präsident Peter Rummel. FSV-Keeper Emil Neeb wurde in der 26. Minute von Antonia Notaro überlistet, Justin Müller staubte zum 0:2 ab (64.). Ioan Kardos per Volleyschuss (68.) und Eric Melzer nach Solo über links in der Nachspielzeit sicherten der Gäu-Elf noch einen späten Punktgewinn gegen den überraschend starken Vorletzten.