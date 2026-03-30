Die TSG Jockgrim hat in der Fußball-B-Klasse Südpfalz Ost die Abstiegsränge verlassen. Die Spitzenteams FVP Maximiliansau und SV Büchelberg II taten sich schwer.

Das Führungsquartett gab sich in der Fußball-B-Klasse Südpfalz Ost erneut keine Blöße, doch der FVP Maximiliansau und der SV Büchelberg II taten sich überraschend schwer. Tabellenführer FC Neupotz gelang der siebte Sieg im achten Rückrundenspiel. Am Tabellenende konnte die TSG Jockgrim II die Abstiegsränge verlassen. Büchelbergs Mittelstürmer Jonah Eckert hat nach seinem Doppelpack bereits 32 Treffer erzielt.

TSG Jockgrim II - SV Hatzenbühl II 2:2. Hart, aber fair kämpften beide Teams um jeden Meter auf dem kleinen Kunstrasenplatz. Die Punkteteilung war gerecht, beide Seiten hatten Aluminiumpech. Beim Stand von 0:0 parierte Hatzenbühls Keeper Mersin Balliu einen Handelfmeter von Justin Müller. Torfolge: 1:0 Michael Barbe, 1:1 Luca Fischer, 1:2 Elias Würth, 2:2 Antonio Notaro (73.).

FC Phönix Bellheim II - SV Büchelberg II 0:2. Der Phönix zeigte nach dem 3:20-Debakel in Neupotz ein anderes Gesicht, dennoch reichte es für den Bienwaldclub zu einem Arbeitssieg. Einmal mehr war Jonah Eckert der Vater des Sieges. Er verwandelte zwei an ihm verursachte Foulelfmeter in der 29. und 61. Minute. Seine Mitspieler Justin Moulliet und Yannic Becker kassierten in der Schlussphase jeweils eine Zeitstrafe.

FC Bavaria Wörth II - FC Viktoria Neupotz 0:10. Die Bavaren kamen zu keiner Torchance. Viktoria-Mittelfeldregisseur Manuel Simon sprach von „mindestens 85 Prozent Ballbesitz unserer Elf“. Ein eigener Treffer blieb ihm wenige Tage nach seinem 30. Geburtstag versagt. Dafür sprangen Viktor Osagie Fabode (4), Kapitän Sven Glaser (2), Loris Hoffmann (2), Marcel Heid und Nicolas Fink in die Bresche.

TuS Knittelsheim II - SG Freckenfeld/Winden 2:0. Das Ergebnis stand früh fest. In der 18. Minute verwertete Ralf Schmidt freistehend eine Flanke von Adrian Heinz, in der 36. Minute verwertete Dyllan Freitag am langen Pfosten eine Hereingabe. Die Schwarz-Gelben dominierten in der ersten Hälfte. Nach der Pause kam die SG besser ins Spiel, blieb jedoch ohne Durchschlagskraft. TuS-Joker Fabian Zey traf kurz vor Abpfiff das leere Tor nicht.

FVP Maximiliansau - FSV Freimersheim 4:1. Zur Pause stand es 1:1, die FVPM-Führung durch Onur Dilek (21.) egalisierte Felix Frank kurz vor der Pause per Abstauber. „In der Kabine musste ich laut werden, denn das war nichts bis dahin“, sagte Maxaus Trainer Akin Özer. Seine Elf reagierte mit einer deutlichen Leistungssteigerung, Ruven Sommers direkter Freistoß zum 2:1 (55.) war der Dosenöffner. Mohammed Sari und Kaan Sen stellten die Weichen endgültig auf Sieg. Bei den Gästen sah Cedric Klauß eine Viertelstunde vor Schluss nach Tätlichkeit „rot“.

FV Germersheim - TSV Venningen/Fischlingen 0:3. Ein verärgerter FVG-Vorsitzender Adrian Pfeiffer sprach von „einer katastrophalen Abwehrleistung vor der Pause“. Beim 0:1 in der 22. Minute wurde Simon Schwarzenholz angeschossen, vor dem 0:2 von Philipp Lingenfelder drei Minuten später verloren die Rheinstädter leichtfertig den Ball. Nach dem Wechsel kamen sie besser ins Spiel, blieben aber harmlos. Spielertrainer Kevin Rüger machte eine Viertelstunde vor Schluss für die Gäu-Elf den Deckel drauf.

VfR Sondernheim - VfL Essingen 1:2. „Nach einem offenen Schlagabtausch hätten wir zumindest einen Zähler verdient gehabt“, meinte VfR-Fußballboss Sedat Sirin. Nach dem herauskombinierten 1:0 durch Spielertrainer Denis Bengs (66.) wurden die Rasenspieler von den Gästen zweimal eiskalt ausgekontert. Lukas Braun und Kapitän Francesco Covello (72.) drehten innerhalb von drei Minuten die Partie.