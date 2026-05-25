Beinahe wäre der SV Büchelberg furios Landesligameister geworden – ausgerechnet durch einen Treffer von Spielertrainer Apfel. Am Mittwoch fällt die Entscheidung.

Der SV Büchelberg hat seine Hausaufgaben im Titelkampf der Fußball-Landesliga Ost gemacht und den FC Speyer 09 mit 2:1 (1:1) besiegt. Da der punktgleiche VfB Grünstadt mit dem gleichen Resultat beim SVW Mainz gewann, kommt es am Mittwoch in Speyer (19 Uhr, (19 Uhr, Rasenplatz 1, Raiffeisenstraße) zu einem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft – und damit um den direkten Aufstieg. Der Verlierer dieser Partie hat am 2. Juni Heimrecht im ersten Relegationsspiel der Vizemeister gegen den West-Zweiten SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied.

Es hätte eine der emotionalsten Geschichten in der 76-jährigen Büchelberger Fußballgeschichte werden können. Eine Minute nach seiner Einwechslung erzielte Spielertrainer Kevin Apfel das 2:1. Beim Schlusspfiff in Büchelberg stand es 1:1 in Mainz, wo noch eine knappe halbe Stunde zu spielen war. Zu diesem Zeitpunkt war der SVB Meister, Apfel hätte in seinem letzten Spiel nach elf Jahren den SVB zum Titel geschossen. Spieler und Fans warteten auf den Ausgang in der Landeshauptstadt. Doch Grünstadts Robin Gerber verhinderte mit seinem 2:1-Siegtor das Stück Geschichte.

Duo Eckert und Palau beschäftigt Speyer

Es war ein hartes Stück Arbeit, bis der Bienwaldclub den verdienten Dreier unter Dach und Fach hatte. Aus einer gut organisierten Abwehr überbrückten die Gäste schnell das Mittelfeld und hatten die ersten Möglichkeiten. Ein Schuss von Luca Lehr konnte die SVB-Abwehr in letzter Sekunde blocken. In der siebten Minute traf Halim Domi die Latte, in der 28. Minute bereitete er über die verwaiste linke Büchelberger Abwehrseite das 0:1 vor. In seinem letzten Spiel für Speyer brachte Mirco Cet Müller am langen Pfosten seinen Club in Führung, der frühere Büchelberger wird spielender Co-Trainer in Rodenbach.

Eine Minute später waren die beiden besten Büchelberger verantwortlich für den Ausgleich: Nach einem schnellen Antritt konnte Jonah Eckert von Speyers Abwehrchef Kalle Wunder nur mit einem Foulspiel gebremst werden, Lucas Palau hämmerte den fälligen Freistoß aus 25 Meter unhaltbar in den linken Torwinkel. Eckert im Zentrum und Palau auf der rechten Seite beackerten jeden Meter des Naturrasens, gingen keinem Zweikampf aus dem Weg und beschäftigten häufig mehrere Gegenspieler.

Papa Jürgen Apfel fehlt die Ordnung

Am Rande der Bande fieberte Kevin Apfels Vater Jürgen mit. Der frühere Oberliga-Trainer meinte zur Pause: „Eine ausgeglichene Partie. Speyer steht hinten stabil, bei manchen Büchelberger Angriffen fehlt eine ordnende Hand.“ Sein Sohn hatte wohl die passenden Worte in der Kabine gefunden, die Blau-Weißen nahmen sofort das Heft in die Hand. Doch die Domstädter kämpften ebenfalls, kassierten für teils beherztes Einsteigen fünf Gelbe Karten vom guten Referee Florian Stahl aus Zweibrücken. Ab der 52. Minute mussten die Speyerer wegen Gelb-Rot mit einem Mann weniger auskommen, Laurin Schön hatte an der Außenlinie Yannick Schneider zu Fall gebracht.

Bei Apfels Siegtreffer in der 64. Minute hatte Palau eine Maßflanke geschlagen, die Jonah Eckert am langen Pfosten per Kopf zu seinem Übungsleiter zurücklegte. Speyers Trainer Jürgen Grimm resümierte: „Unsere Taktik ging eigentlich gut auf. Doch mit einem Mann weniger war es bei dieser Hitze und der hohen gegnerischen Qualität klar, dass wir das irgendwann nicht mehr kompensieren können.“ Kevin Apfel betonte: „Am Anfang war uns die Nervosität deutlich anzumerken, nach der Pause hatten wir mehr Struktur. Ich denke, der Sieg geht in Ordnung. Nun haben wir ein absolutes 50:50-Spiel vor der Brust.“