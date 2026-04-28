Früher gewann sie Rennen in der Südpfalz. Den Renntag in Schweigen-Rechtenbach begleitet sie als Kommissärin. Mareike Germann erzählt, worauf es ankommt.

Wer größere Radrennen sieht, sieht die Fahrer, dazwischen Teamfahrzeuge mit Verpflegung und Rädern auf dem Dach. Aber wer passt überhaupt auf, ob sich alle an die Regeln halten? Sie heißen Kommissäre. Mareike Germann aus Bann im Kreis Kaiserslautern überwachte in Schweigen-Rechtenbach den Großen Preis der Südlichen Weinstraße. Und noch viel mehr.

Bis zur Frauenklasse war die 26-Jährige aktiv, 2019 im Team Stuttgart. Sie gewann in Dahn, Minfeld und Rülzheim Rennen. Danach konzentrierte sie sich auf ihre berufliche Ausbildung. Sie arbeitet beim Finanzamt und studiert nebenher Jura. So ganz loslassen wollte sie vom Radsport nicht. Er liegt in der Familie, ihr Vater fuhr einst selbst. „Als ich noch gefahren bin, wollte meine Mutter verstehen, was ich da überhaupt mache und wie die Regeln sind, beispielsweise die Punktevergabe bei den Kriteriumsrennen. Sie wurde dann selbst auch Kommissärin. Das hat sie mir zuliebe gemacht“, erzählt Germann. „Ich bin da dann irgendwie reingerutscht. Man macht einfach mal Kommissär.“ Warum? „Ich möchte vorangehen, weil der Nachwuchs immer mehr ausstirbt. Meine Mama, die immer noch aktiv ist, und ich versuchen, den Nachwuchs zu fördern und einfach frischen Wind reinzubringen.“ Im Februar bestand sie ihre bisher jüngste Prüfung beim Nationalverband German Cycling.

Sitzungen und Telefonate am Renntag

Für sie als Jurymitglied war der Renntag in Schweigen vollgepackt. Sie saß entweder im Auto oder hatte Sitzungen. Morgens die ersten Besprechungen. Dann zum Einschreiben der Teams. Abhaken der Fahrer, die gemeldet und auch wirklich da sind. Dann ging es auch schon ins Auto auf den Beifahrersitz. Germann war eine von drei Kommissären, die das 149 Kilometer lange Bundesligarennen überwachten.

Erst führt sie noch ein Telefonat mit dem Besenwagen des parallel laufenden Rennens, um zu wissen, wann Sie mit dem Auto in den Start- und Zielbereich vorziehen und damit gekoppelt den Startaufruf der Bundesliga durchsagen lassen kann. Die 200 Fahrer konnten planmäßig loslegen.

Mit Tempo an den Fahrern vorbei

Eine Aufgabe: die Abstandsmessung zwischen Spitzengruppe und Hauptfeld. „Olli für Mareike bitte, ich nehme den Abstand an der Einfahrt zum Feldweg. Uhr läuft in 3, 2, 1“, kommt durch den Funk. Bei gewissen Abständen darf zuerst der neutrale Materialwagen zwischen Spitzengruppe und Hauptfeld fahren, dann kommen die Teamautos der Fahrer, die in der Spitzengruppe vertreten sind. Ein Motorradkommissär prüft zusätzlich.

„Gerade auf so Strecken wie hier mit Feldwegen, da ist es teilweise richtig eng“, beschreibt sie. Die Autos müssen zeitweise an den Fahrern vorbeirasen. Germann: „Die aktiven Fahrer sind es gewohnt. Als Autofahrer sollte man da aber schon geübt sein, ein Rennen auch lesen können, um sich in brenzligen Situationen richtig zu verhalten. Selbst mal aktiver Radfahrer gewesen zu sein, hilft dafür jetzt aber auch nicht immer.“

Teams sind nicht um Ausreden verlegen

Sie muss den Überblick behalten. Befolgen alle Teamautos die Regeln? Ausreden sind nicht selten. „Teamfahrzeuge müssen immer um Erlaubnis beim Kommissär fragen, um zur Spitzengruppe zu fahren. Ich hatte mal einen Pick-up, was als Kommissärswagen eher unüblich ist. Ein Teamfahrzeug hat dann eine Anweisung missachtet“, erzählt sie. Die Folge? „Wir haben dann nachgefragt, was das soll, da man hier auch Strafen verhängen darf. Er sagte dann nur, er hätte nicht gewusst, dass es ein Kommissärswagen sei. Wir waren aber schon 60 Kilometer im Rennen und ich bin im Fahrzeugkonvoi hinter ihm gefahren. Es ist wirklich ein Lacher, welche Ausreden da kommen.“

Noch am Abend fuhr sie nach Trier, wo am Sonntag das nächste Bundesliga-Rennen anstand. „Man ist nach so einem Tag wirklich kaputt und verdient, bis auf gewisse Aufwandsentschädigungen, kein Geld. Aber es macht einfach Spaß“, sagt Germann.

Weiter aufsteigen? Kommissärin bei Olympischen Spielen sein? „Ich bin noch jung und dafür kann man sich auch nur bis zu einem gewissen Alter ausbilden lassen. Es würde mich schon reizen, aber aktuell nicht.“