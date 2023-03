Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heute beginnen auf dem Ebenberg in Landau drei deutsche Meisterschaften der Frauen. Roswitha Ulrich aus Schöffengrund tritt in der Clubklasse an. Ihr Discus hat 3590 Flugstunden.

Mirja Klicks ist zappelig wie vor einem neuen Rekordversuch. Weil wegen Corona Wettbewerbe abgesagt wurden, hatte sich die Affelnerin 2020 entschieden, ihre eigenen Wettbewerbe zu fliegen: große Dreiecke