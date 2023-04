Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TG Pfalz startet wieder durch in der deutschen Turnliga. Der Auftakt in der 3. Bundesliga in Öhringen war nicht perfekt. Stefan Hertel war trotzdem zufrieden: „Wir haben einige gute Übungen gesehen, natürlich ist da noch Potenzial, aber wir haben uns gut geschlagen“, sagte er nach der Niederlage mit 3:9-Geräte- und 18:48 Score-Punkten.

Hertel (Landau) und Bernd Stoffel (Oppau) sind die Trainer der Mannschaft, zu der die Südpfälzer Dario Weis, Oskar Dietz, Benjamin Schreieck, Philip Mäuslein, Felix Hans