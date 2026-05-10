Die Chancen für den Aufstieg in die Verbandsliga werden weniger. Ein richtungsweisendes Spiel hat der FSV Offenbach am Montagabend gegen den FC Speyer 09.

Der Tabellendritte FSV Offenbach muss am Montagabend. 19.30 Uhr, zu Hause gegen den FC Speyer 09 gewinnen, um seine kleine Aufstiegschance auf einen der ersten beiden Plätze in der Fußball-Landesliga-Ost zu wahren. Daheim sind die Rot-Weißen aus Offenbach eine Macht, seit Trainer Yanik Wagner übernommen hat. Sie gewannen in diesem Jahr alle vier Heimspiele, bekamen dabei nur einen einzigen Gegentreffer.

Sportdirektor Michael Wachler erklärt im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Ich bin mit dieser Saison zufrieden. Wir spielen sehr ansehnlichen Fußball, der Trainerwechsel im Winter ging ohne Leistungsdelle über die Bühne.“

Doch es gibt auch einen einzigen Wermutstropfen für ihn. Das sind die vielen Punkte, die die Offenbacher Fußballer gegen vermeintliche Kellerkinder haben liegenlassen. So setzte es beispielsweise gegen den TuS Knittelsheim zwei Niederlagen. Diese könnten entscheidend gewesen sein, wenn der sofortige Wiederaufstieg letztlich verpasst wird.