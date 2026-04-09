Landesliga-Ost-Spitzenreiter SV Büchelberg trifft am Samstag daheim auf das abstiegsbedrohte Team aus Ingelheim – und haben ein Ziel klar vor Augen.

Fußball-Landesliga-Ost-Spitzenreiter SV Büchelberg erwartet am Samstag (16 Uhr) das abstiegsbedrohte Team aus Ingelheim – und hat ein Ziel klar vor Augen. Büchelberg eröffnet den 24. Spieltag als alleiniger Tabellenführer, die Verfolger VfB Grünstadt und FC Speyer 09 treffen direkt aufeinander. Spielertrainer Kevin Apfel: „Wir haben den Aufstieg erstmals seit Wochen wieder selbst in der Hand, das motiviert die Jungs zusätzlich.“

Einen wichtigen Faktor für die Ausbeute von zwölf Punkten aus den jüngsten fünf Spielen sieht Apfel in der stabilen Hintermannschaft. Die Abwehr kassierte in diesem Jahr nur zwei Gegentreffer.

Spielertrainer Apfel fehlt verletzungsbedingt

Apfel musste beim 1:0-Sieg in Schifferstadt in der Halbzeit wegen Problemen im Oberschenkel vom Feld, er fehlt an diesem Samstag. Alle anderen sind dabei, auch der japanische Mittelfeldregisseur Kazuaki Nishinaka ist wieder fit. Apfel warnt: „Ingelheim hat hervorragende Distanzschützen, die aus allen Lagen den Torabschluss suchen. Das müssen wir unterbinden.“ Das Hinspiel gewann der Bienwaldclub mit 3:0.

Am Sonntag spielen außerdem: TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim - FG 08 Mutterstadt, ASV Fußgönheim - TuS Knittelsheim (beide 15 Uhr), FSV Offenbach - Wormatia Worms II (16 Uhr). kebe