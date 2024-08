In der vergangenen Runde hat der SV Erlenbach zweimal gegen den TSV Landau verloren. Am Samstag trifft man sich wieder – eine Klasse höher in der Bezirksliga.

Als Aufsteiger spielen der TSV Landau und der SV Erlenbach in diesem Jahr in der Fußball-Bezirksliga. An diesem Samstag treffen die Mannschaften um 16 Uhr in Erlenbach aufeinander.

„ Landau