Bildende Kunst, Deutsch, Sozialkunde und Darstellendes Spiel unterrichtet Claudia Branca am Otto-Hahn-Gymnasium in Landau. Und betreut einen Landessieger im Klettern.

Die 37-Jährige ist stolz auf ihre Gruppe von Schülern, die jeden Freitag in der Kletter-AG in der Sporthalle West an die Wand geht. Seit Peter Klein pensioniert ist, leitet sie die Arbeitsgemeinschaft