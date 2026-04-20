Wieder holen sie Rückstände auf. Mit dem 25:25 machen Kandels Handballerinnen im Topspiel in Dansenberg ihr Meisterstück.

In einer bis auf den letzten Platz gefüllten Dansenberger Halle feierten Kandels Handballerinnen am Sonntag den Gewinn der Verbandsliga-Meisterschaft. Beim Verfolger FSG Kaiserslautern/Dansenberg gab es am Sonntag nach 18:22-Rückstand ein 25:25. Das Remis reichte, um vor dem Gegner die Tabellenführung zu halten.

Nach den Toren von Spielertrainerin Anne Zellmer (22:23, ihr fünftes), Marie Burrer (24:24, ebenfalls das fünfte) und Anja Neupert (25:24-Führung) konnte die Party beginnen. Mit neun Toren ragte diesmal Christina Weckenmann hervor. Zellmer: „Wir haben ordentlich gefeiert. Es war eine schöne Busfahrt zurück. Danach sind wir noch in die Halle, haben Pizza bestellt, Susanne Kappes hat als DJane Musik gemacht.“

Fünf Tore hinten

Die Ausgangslage: Dansenberg lag vor dem letzten Spieltag zwei Punkte hinter Spitzenreiter TSV Kandel, hatte das Hinspiel mit einem Tor verloren und brauchte einen Erfolg mit zwei Toren Unterschied, um an den Südpfälzerinnen vorbeizukommen. Doch selbst eine zwischenzeitliche Fünf-Tore-Führung (12:7, 13:8) reichte den Gastgeberinnen nicht, um den ersehnten Aufstieg unter Dach und Fach zu bringen.

Beide Mannschaften begannen nervös. Die Abwehrreihen standen kompakt, die Torhüterinnen zeigten früh ihre Klasse. Besonders Paula Hack übernahm bei Dansenberg Verantwortung im Rückraum und setzte immer wieder offensive Akzente. Mit einem wuchtigen Treffer aus der Distanz baute sie die Führung auf 7:5 (14.) aus. Beim Stand von 12:7 schienen die Gastgeberinnen alle Trümpfe in der Hand zu halten. Doch Kandel hielt dagegen und verkürzte bis zur Pause auf 12:14 (30.).

Kandel schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel übernahm Dansenberg sofort wieder die Initiative. Der Schachzug, mit Selina Blaese eine frische Torhüterin zu bringen, ging auf. Die Keeperin parierte drei Würfe in Folge und stach einen Siebenmeter. Das 16:12 von Antje Giller in Unterzahl (36.) sorgte für einen scheinbar beruhigenden Vorsprung. Doch Kandel ließ sich nicht abschütteln.

Mit zunehmender Spielzeit schlichen sich beim TuS Fehler ein, insbesondere im Aufbauspiel. Fehlpässe ermöglichten einfache Gegenstoßtore. Beim Stand von 17:17 (Tor von Burrer, 45.) war die Partie völlig offen, ehe sich Dansenberg mit einem 5:1-Lauf zum 22:18 vermeintlich vorentscheidend absetzen konnte. Doch erneut schlug Kandel zurück. Zwei schnelle Dansenberger Ballverluste führten zu einfachen Treffern, plötzlich stand es 23:22 (54.) – und damit war die Meisterschaft wieder in Reichweite für die Gäste. Mit einem 3:0-Lauf sicherten sie sich den Aufstieg in die Oberliga.

Tränen und Glücksgefühle

Mit dem Schlusspfiff war die Enttäuschung auf Dansenberger Seite grenzenlos. Während Kandel ausgelassen feierte, flossen bei der FSG Tränen. Besonders emotional war die Partie auch deshalb, weil sie zugleich den Abschied von Trainer Patrick Krüger markierte, der zur kommenden Saison die Männer übernimmt.

Zellmer macht in Kandel weiter und mit ihr wohl jede Spielerin, die am großen Erfolg beteiligt ist. In den letzten Minuten sei das Quäntchen Glück auf Kandeler Seite gewesen, so Zellmer. Dansenberg, mit 5-1-Abwehr, habe es richtig gut gemacht, „wir konnten unser schnelles Spiel nicht so umsetzen. Am Ende haben wir es, wie schon häufig in dieser Saison, doch noch umgebogen.“