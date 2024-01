Der ASV Landau Badminton ist mit einer Enttäuschung ins Sportjahr 2024 gestartet. Die 3:5-Niederlage gegen den Tabellenzweiten TV Mainz-Zahlbach II hat ihn direkt wieder auf den letzten Tabellenplatz katapultiert. Die nächste Gelegenheit auf Punkte gibt es am 10. und 11. Februar.

Zum Auswärtsspiel in der Rheinland-Pfalz-Liga reiste eine auf zwei Positionen veränderte Mannschaft. Für den nach Neustadt abgewanderten Alex Engelhardt wurde Eigengewächs Paul Beckermann fest in die Mannschaft befördert. Der bisherige Edelreservist Sascha Pilger rückt als Stammkraft für den leicht angeschlagenen Mark Baumann ins Team.

Der Auftakt in den Spieltag ging direkt daneben: Pilger und Christian Dümler unterlagen in einem von nur zwei Zweisatzspielen des Tages (19:21, 18:21). Kathrin Becker/Mayuha Rasaiah waren in einem wechselhaften Match unterlegen (11:21, 21:10, 11:21). Immerhin gelang Beckermann an der Seite von David Schwarz in einem hart umkämpften Doppel der Anschluss: 16:21, 21:19, 21:18.

Becker im Einzel weiter ungeschlagen

Danach wollte der ASV mit seinen heißesten Eisen die Partie drehen. Doch Dümler verlor das Spitzeneinzel nach starkem Start gegen Felix Voigt, den er im Hinspiel noch in zwei Sätzen in die Schranken gewiesen hatte, mit 21:17, 14:21, 15:21. Und der eingeplante Punkt der im Einzel ungeschlagenen Mannschaftsführerin Becker wackelte zwischenzeitlich bedenklich, ehe sie ihn am Ende eines harten und sehr laufintensiven Matches mit 23:21, 18:21, 21:16 verbuchte.

Nach der klaren Pleite von Beckermann (18:21, 8:21) und dem daraus resultierenden 2:4 stand der ASV mit dem Rücken zur Wand. Die beiden letzten Matches wurden im dritten Satz entschieden. Das Mixed Pilger/Rasaiah gewann dort mit 21:19, Schwarz verlor mit 19:21.

Das bisherige Schlusslicht TB Andernach II gewann im Kellerduell in Güls und zog am ASV vorbei. Die nächste Gelegenheit auf Punkte gibt es am 10. und 11. Februar, wenn der ASV die Mittelfeldvereine Post SV Ludwigshafen II und TV Hechtsheim in der Sporthalle West empfängt.