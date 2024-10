Dorian Schurer, Daniel Ochsenreiter, Marc Kauther und Julian Scharfenberger sind Gäste beim nächsten Talk „Anstoß“ von Niko Uhrich.

Am Montag, 4. November (18.30 Uhr), lädt Niko Uhrich zum Fußballtalk „Anstoß“ ins Clubhaus des SV Olympia Rheinzabern ein. Der Vorsitzende des FC Phönix Bellheim hat seine Gesprächsrunde zu einem festen Bestandteil des südpfälzischen Fußballkalenders ausgebaut. In der siebten Ausgabe geht es um den regionalen Amateurfußball.

Bisher plauderten Stargäste wie Maurizio Gaudino oder Demir Hotic über die Welt des großen Fußballs. Warum geht es diesmal ausschließlich um pfälzische Themen? „Es war der ausdrückliche Wunsch vieler Stammgäste, dass wir einmal aktuelle Entwicklungen vor Ort beleuchten und diskutieren“, begründet Uhrich. Alle Gesprächsrundenteilnehmer haben eins gemeinsam: Sie kennen den lokalen Fußball, sind ständig auf den Plätzen der Region anzutreffen.

Im Notfall Stürmer

Schiedsrichter Dorian Schurer (33) leitete in den vergangenen 15 Jahren 950 Spiele bis zur Verbandsliga, war Assistent in der Oberliga. Nach dem A-Junioren-Verbandspokalfinale FSV Mainz 05 - 1.FC Kaiserslautern als Karrierehöhepunkt zog er sich in diesem Sommer aus den höheren Ligen zurück. Der Landauer arbeitet jetzt im Vorstand seiner Zunft im Kreis Südpfalz mit, coacht und beobachtet die jungen Referees. Beim TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen läuft er im Sturm auf, wenn Not am Mann ist.

Der 42-jährige Daniel Ochsenreiter spielte acht Jahre lang für den SVO Rheinzabern und den VfR Kandel in der Bezirksliga. Er war elf Jahre Trainer in Rheinzabern, Hagenbach und Jockgrim. In der Saison 2022/23 war der dreifache Familienvater aus Kandel Sportlicher Leiter beim damaligen Landesligisten SV Rülzheim.

Schienbeinschoner

Marc Kauther (36) ist Spielertrainer der gastgebenden Olympioniken, zuvor übte er dieses Amt jeweils fünf Jahre beim SV Büchelberg und TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim aus. Mit dem SVB gelang ihm der Durchmarsch von der A-Klasse in die Landesliga. Seinen größten Erfolg als Spieler feierte er beim FV Dudenhofen mit dem Erreichen des Verbandspokalfinals 2010 gegen den damaligen Regionalligisten FK Pirmasens im Offenbacher Queichtalstadion. Seinen Sohn Leon unterstützt er an der Seitenlinie, wenn der für die Rheinzaberner F-Junioren auf Torejagd geht.

Julian Scharfenberger kehrte im Sommer nach zwei Jahren beim FC Phönix Bellheim zum FV Dudenhofen zurück. Der mehrfache Torschützenkönig der Verbands- und Oberliga gewann als U19-Junior mit der TSG Hoffenheim den DFB-Pokal. Sein Treffer für den FVD beim TuS Koblenz wurde im Juni 2022 von der ARD für die Wahl zum „Tor des Monats“ nominiert. Mit Freunden hat er einen Schienbeinschoner entwickelt, den zahlreiche Profis tragen.

Wie immer dabei ist Mitinitiator und Trainerikone Helmut Behr. Der frühere KSC-Profi fungiert im dritten Jahr als Vereinskoordinator des SC Sand in der 2. Frauen-Bundesliga. Bei seinem Heimatverein Phönix Bellheim hat er im Sommer nach über vier Jahrzehnten Abstinenz wieder eine Frauenmannschaft gegründet.

Infos

Einlass ab 18.30 Uhr. Karten für 5 Euro gibt es unter Telefon 01575 0630153 oder uhrich.niko@freenet.de. Der Erlös geht an den Kinderschutzbund.