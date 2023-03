Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ihr älterer Bruder ging ins Karatetraining. Sie war neidisch, wollte mit und ist dabei geblieben. Zehn Jahre später ist Annika Faul aus Neidenfels Dutch-Open-Gewinnerin (Kata U18) und mit 16 Jahren die jüngste lizenzierte Trainerin der Kampfgemeinschaft Kaiserslautern/Landau/Lambrecht.

Bei den Dutch Open in Almere zeigte sie in der ersten Runde die Kata Papuren und in der zweiten die Kata Chatanyara No Kushanku. Hinter jedem Namen stecken Techniken und Geschichten. Die Begriffe lehrt