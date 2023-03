Annika Faul kommt ihren Karate-Terminen kaum hinterher. Der Schützling von Marcus Gutzmer, Vorsitzender der Karate-Abteilung im ASV Landau, trat in Fudschaira/Vereinigte Arabische Emirate in der Youthleague an. „Annika konnte mit ihrer Kata in der Disziplin Kata U18 weiblich eine ansprechende Darbietung zeigen, für eine Platzierung auf den vorderen Plätzen reichte es leider noch nicht“, teilte Gutzmer, 7. Dan, mit. Nächstes Event seien die Hamburg-Open am 25. März. Bei den offenen Landesmeisterschaften in Saarwellingen hatte Faul den ersten Platz in der Kata U18 belegt. In der Leistungsklasse war sie Zweite. Bei den offenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mendig hatte die Neidenfelserin ebenfalls den ersten Platz erreicht. Gutzmer: „Für die deutsche Meisterschaft, die im November stattfinden soll, hat sie gute Aussichten auf eine vordere Platzierung.“