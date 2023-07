Anika Luna Schmitt aus Freckenfeld hat ihre eigenen Erwartungen übertroffen und bei den Offenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Frankenthal als 16-Jährige den Wettbewerb der Frauen im Leadklettern gewonnen.

„Ich habe gehofft, dass es in der Rheinland-Pfalz-Wertung so laufen wird, aber dass ich die Gesamtwertung gewinne, hätte ich nicht erwartet“, sagte Schmitt, die im Alter von acht Jahren mit dem Klettern begann und für die Sektion Landau des Deutschen Alpenvereins startet. Sie hatte sich im Pfalz Rock souverän für das Finale der besten Acht qualifiziert und ging dort als Sechste an den Start. Da saß Hannah Hattenbach (Koblenz) noch als Führende auf dem roten Sofa. Bis zum 36. Griff war sie gekommen, aber Anika Luna Schmitt schaffte es als Einzige bis zum 41., nachdem sie zuvor den notwendigen Sprung von Griff zu Griff geschafft hatte. „Die Route war schon schwer, man musste relativ schnell durchkommen, denn wenn man sich an einzelnen Stellen aufgehalten hat, wurde es schon anstrengend“, schilderte sie. Vor dem Sprung habe sie Respekt gehabt. „Man kann auch mal Angst haben, aber Angst muss man dann umwandeln in Energie“, sagte sie.