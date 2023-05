Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 17. Oktober traf Andreas Werling (41) für den SV Hatzenbühl I beim 4:1-Sieg in Berg und für die „Zweite“ beim 4:2-Erfolg in Erlenbach. Wir stellten dem Logistik-Bereichsleiter einer Hatzenbühler Metallfirma, den alle nur „Südi“ nennen, drei Fragen.

Herr Werling, Treffer für zwei Teams an einem Sonntag, passiert Ihnen das öfter?

Eigentlich bin ich ja Spielertrainer der zweiten Mannschaft, doch mein