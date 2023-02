Bei der 2. Boxnacht in der Festhalle in Landau wird am Samstag der Herxheimer Andreas Müller als Punktrichter des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB) am Ring sitzen. Der 62-Jährige macht den Job schon lange und weiß, worauf es ankommt.

Herr Müller, was macht ein Punktrichter?

Ringrichter, Punktrichter und Zeitnehmer werden am Abend der Veranstaltung von einem Delegierten eingeteilt. Die Punktrichter sind unten am Ring und bewerten jede Runde. Der Sieger bekommt zehn, der Verlierer neun Punkte, bei einem Niederschlag oder einer Verwarnung gibt es einen Punkt Abzug. Bei Amateurkämpfen gibt es Punktemaschinen, die die Punktrichter bei jedem Treffer drücken. Bei den Profis geht es darum, den Kampf richtig einschätzen zu können. Die Aggression und die Härte der Treffer sind wichtig. Die Urteile der Punktrichter können auch mal unterschiedlich ausfallen. Deshalb sind wir zu dritt.

Gibt es schwierige und einfache Kämpfe?

Klar. Wenn ein Boxer lange Amateurkämpfer war und sein Profidebüt gegen einen Busfahrer aus Bosnien gibt, dann ist es einfach und der Kampf auch meistens schnell vorbei. Es gibt aber auch Kämpfe, die über acht Runden ausgeglichen sind. Wo beide mal vorne sind. Da ist es wichtig, beiden Athleten gerecht zu werden, denn beide haben sich gleichermaßen auf den Kampf vorbereitet. Sympathien muss man da ausschalten. Deshalb sind Punktrichter vor den Kämpfen auch woanders untergebracht als die Boxer, um die Distanz zu wahren.

Was müssen Sie nachweisen, um als Punktrichter zugelassen zu werden?

Man kann sich, so wie ich, beim BDB für eine Lizenz bewerben. Ein sachverständiges Gremium stellt dann bei einem Probepunkten fest, ob man dafür geeignet ist oder nicht. Dafür sollte man schonmal Berührungspunkte mit dem Boxsport gehabt haben. Man muss nicht boxen können. Aber man braucht die Fähigkeit, einen Kampf zu lesen und fair und objektiv zu bewerten. Ich bin dem Boxsport seit 1983 verbunden und war jahrelang Zuschauer. Dann bin ich zum Verband gekommen und war zunächst Ringrichter, aber das ist nichts für mich. Als Punktrichter bin ich seit vielen Jahren im Verband unterwegs, auch international. Ich habe selbst lange beim ASV Landau trainiert und unter Karl Zeiß meine ersten Fußstapfen gemacht. Mein Tag beginnt und endet mit Boxsport.