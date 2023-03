Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es ist ein absolutes Highlight, vor allem für unsere jüngeren Spieler. Es ist vielleicht das einzige Mal in ihrer Laufbahn, dass sie vor so einer große Kulisse auflaufen können“, sagt Tim Fischer. Er ist Spielertrainer der SG Klingenmünster/Göcklingen, die am Mittwoch um 19.30 Uhr in Bad Bergzabern das Endspiel um den Fußball-Kreispokal Südpfalz gegen den TuS 08 Schaidt bestreitet.

Der 34-jährige Fischer erzielte in seiner ersten aktiven Saison 2007 für die TuS Billigheim/Mühlhofen das goldene Tor in der Verlängerung im Finale