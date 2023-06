Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

150 Kinder und Jugendliche der Klassen U11, U13 und U15 kommen zur 24. Schüler-Süd-pfalztour nach Roschbach. Von Freitag bis Sonntag gilt es, im Zeitfahren und in Rundstreckenrennen Punkte in der Einzelwertung, in der U13 und U15 zusätzlich in der Mannschaftswertung zu sammeln.

Was haben Dylan Groenewegen, ehemaliger niederländischer Straßenmeister und sechsmaliger Etappensieger bei der Tour de France, Niklas Arndt, deutscher Meister auf der Bahn, Nils Politt, Gewinner