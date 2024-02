Sechs Niederlagen in Folge, Tabellenplatz 10 in der Handball-Pfalzliga: Beim TV Wörth ist es gerade nicht lustig, oder, Trainer Adrian Constantinescu?

Macht da das Trainieren noch Spaß oder haben Sie schon überlegt, Ihren Trainerjob abzugeben?

Niederlagenserien sind immer ein Indiz dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Als Trainer hat man die Aufgabe, die Ursachen zu suchen und die Umstände dahin zu wenden, dass es wieder in die Erfolgsspur geht. Ein Trainer hat die Aufgabe, die Leute von seiner Idee zu überzeugen und mit ins Boot zu nehmen. Ja, mir macht das Trainieren noch sehr viel Spaß, am liebsten würde ich sogar mittrainieren.

Die Mannschaft bricht im letzten Drittel meistens ein. Können Sie das noch ändern oder haben Sie sich mit dem Abstieg schon abgefunden?

Wir benötigen die Punkte, wir wollen sie auch mit Gewalt holen und verlieren tatsächlich etwas die Übersicht und den Mut, wenn der Gegner weiterhin Widerstand leistet. Wenn wir, wie gegen Speyer, 26 Fehlwürfe und zwölf technische Fehler produzieren, können wir nur schwer ein Spiel noch gewinnen. Mit dem Abstieg wird weder die Mannschaft noch der Trainer sich abfinden. Wir müssen jedoch verstehen, manchmal einen Pass mehr zu spielen oder zwei Schritte weiter zu laufen und sich nicht vom Gegner zu einem Stoppfoul zwingen zu lassen.

Am Sonntag kommt es zum Lokalderby gegen die Südpfalz Tiger II. Im Vorspiel hatte die Mannschaft bis zur 58. Minute geführt, sie vergab in den letzten Sekunden einen Strafwurf und verlor mit 28:29. Wie wird es diesmal?

Damals waren wir über die Niederlage sehr enttäuscht. Wir hatten unser bestes Spiel gemacht und waren durch einen individuellen Fehler mit leeren Händen dagestanden. Anschließend haben wir eine kleine Serie gestartet. Darauf bauen wir jetzt auch. Den Sieg holen und dann die Serie aus der Hinrunde wiederholen. Rechenbeispiele, die bis zu fünf Absteigern aus der Liga führen würden, möchten wir nicht machen.

Info

Der TV Wörth spielt am Sonntag um 18 Uhr gegen die Südpfalz Tiger II. Die HSG Landau/Land prüft zur selben Zeit in Albersweiler die ungeschlagene HSG Dudenhofen/Schifferstadt, der Tabellenletzte TV Offenbach II ist an diesem Samstag um 20 Uhr in Rodalben dran.