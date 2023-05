Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diyab Dabschah (31) bestreitet den Hauptkampf der Box-Nacht, die am Samstag um 19 Uhr in der Festhalle in Landau beginnt. Er ist in 18 Profikämpfen ungeschlagen. Auch sein Gegner, der in Düren geborene Ibrahim Yildirim (30), hat noch nicht verloren.

Herr Dabschah, wenn es nötig ist, entscheiden Sie Ihre Kämpfe mit einem schweren Leberhaken. Wie wirkt so ein Schlag auf den Gegner, auf das Organ?

Den Schlag merkt man zwei,