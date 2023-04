Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens hat der Alpenverein Landau die Profibergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner eingeladen. Die 52-jährige Österreicherin hält am Freitag, 12. Mai, in der Festhalle in Landau ihren Multivisionsvortrag.

Kaltenbrunner habe als erste Frau der Welt alle Gipfel der 14 Achttausender ohne zusätzlichen Sauerstoff und ohne Hochträgerunterstützung erreicht, teilt der Alpenverein mit. Sie werde anhand verschiedener Expeditionen ihre Herangehensweise weitergeben. Die Frau, die mit 23 ihren ersten Achttausender in Pakistan bestieg, erzähle von ihrer körperlichen und mentalen Vorbereitung, über die ausdauernde Begeisterung, aber auch vom Umgang mit Rückschlägen.

Die Besteigung des K2

Kaltenbrunner hat ihre Passion zum Beruf gemacht: Profibergsteigerin und, wie sie es nennt, Vortragende. Meditation, Bauchgefühl genauso wie die Ernährung und die tiefe Verbindung zum Berg sind ihr wichtig. Sie werde das Publikum zur Besteigung des K2, dem Schwierigsten aller 8000er, mitnehmen, teilt der Alpenverein mit. Auf der chinesischen Seite gelang ihr 2011 in einem internationalen Team im siebten Anlauf der Aufstieg zum Gipfel über den wenig begangenen Nordpfeiler. Auf das Publikum warte ein Vortrag mit sehr persönlichen Eindrücken, untermalt mit spannenden Bildern und Videosequenzen.

Info

Eintrittskarten für die Veranstaltung (Beginn 19 Uhr, Einlass 18 Uhr) zum Vorverkaufspreis von 23 Euro (Abendkasse 25 Euro) online über https://www.ticket-regional.de sowie über die Homepage https://www.dav-landau.de/Veranstaltung. Ein eventueller Erlös sei für das Baumpflanzprojekt des Alpenvereins Landau bestimmt. Der Verein wolle im Pfälzerwald 1250 Bäume zuerst setzen und dann auch pflegen.