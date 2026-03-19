Der Alexandra Palace ist in London. Eine ähnliche Stimmung wie dort bei der Darts-WM wollen Dominik Schmalz als Moderator und Mitstreiter am Samstag beim 6. Ally Pally Dart Cup in Jockgrim in der TSG-Turnhalle erreichen. Beginn: 15.30 Uhr. 32 Jedermann-Teams, drei sind aus dem Badischen, legen in vier Achtergruppen los. Dabei sind als Lokalmatadore Marco Weigel, der mit Heiko Dulkies das Premierenturnier gewann, Felix Fliehmann, Sebastian Jonderko, Raffael Hellmann, Florian Gander. Unter Männer mischt sich ein Frauenteam. Die Ballermänner, Madhouse, Hubert und Staller und Dreierpack nannten sich Zweier-Teams bei vorherigen Turnieren. Sie beginnen mit 301 Double Out und treten in der Endrunde im 501 Double Out an. Das Spiel endet, wenn der letzte Pfeil ein Doppelfeld (äußerer Ring oder Doppel-Bull) trifft, das die Punkte des werfenden Teams auf null bringt.