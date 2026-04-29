In Kandel steigt am Freitag das Südpfälzer Kreispokalfinale zwischen TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim und dem FV Neuburg.

FV Neuburg und der TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II heißen die Kontrahenten im Finale des Südpfalz-Kreispokals am 1. Mai (16 Uhr). Das altehrwürdige Bienwaldstadion mit neuer Tribüne ist erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte Austragungsort dieses Endspiels.

Knittelsheims Präsident Thomas Richter weiß es noch genau: 1996 besiegte er dort mit seinem TuS den SV Büchelberg mit 12:11 nach Elfmeterschießen. Die „Generalprobe“ wurde bestanden. Für Organisation und Ablauf des Spieles gegen den FK Pirmasens am 18. März vor über 1000 Fans gab es viel Lob für die Kandeler. „Wir wollen auch dieses Mal zum 50. Vereinsjubiläum wieder ein guter Gastgeber für die Fußballfreunde aus der Region sein“, betont Heiko Reddmann.

Viel zu beachten vor dem Spiel

Bei Reddmann laufen die Fäden der Organisation zusammen, über 50 helfende Hände sind im Einsatz. 20 Personen sind an vier Cateringständen eingeteilt, der Nachwuchs stellt Balljungen und -mädchen, für Stadionsprecher Hannes Schönborn wurde ein genauer Plan erstellt, Kandels Spielertrainer Yasin Özcelik weist seine sechsköpfige Ordnerschar ein. Bindeglied zwischen Ausrichter, Verband und Mannschaften ist Pokalleiter Rüdiger Werling ( Büchelberg).

Vor dem Finale gibt es im Vorfeld viel zu beachten: Ausgeschenkt werden darf nur das Bier einer großen Brauerei aus der Eifel, sie ist Namensgeber und spendiert mehrere Hundert Liter für Sieger und Verlierer.

Busse und „Schoppenbähnel“ gemietet

Der Termin für das Kreispokalfinale muss mit dem Verband abgestimmt werden. Von den zehn Endspielen im Verbandsgebiet dürfen nur zwei an einem Tag ausgetragen werden. Außerdem noch wichtig: Wer kümmert sich um die Einlaufkids? Wer regelt die Abrechnung der Eintrittsgelder? Neben dem FC Bienwald hatte sich der FV Viktoria Kapsweyer beworben, dort findet nun am 13. Juni der Jugendpokaltag statt. Werling sagt nicht ohne Stolz: „Zu unserem Finale kommen stets die meisten Zuschauer im Verbandsgebiet.“ Beide Fanlager machten im Vorfeld mobil. Die Billigheimer charterten ein „Schoppenbähnel", für die Neuburger Fanbusse gab es nur noch wenige Plätze.

Das Duell auf dem Rasen erscheint völlig offen. Beide Teams trennt in der A-Klasse Süd nur ein Punkt in der Spitzengruppe. „Dieses Mal will ich auf keinen Fall verlieren“, sagt Fortune Dennis Schneider. Mit dem FSV Steinweiler unterlag er 2018 Germania Winden in Hayna. Der 33-jährige Offensivallrounder ist Teil der besten Offensive der A-Klasse. Spielertrainer Tim Kiefer (36) agiert im Sturmzentrum. Dahinter hat er mit Luca Zillmann (25) als hängende Spitze einen Spieler mit hoher Passqualität. Das Trio erzielte 45 der 78 Saisontore der Rot-Gelben.

Torschütze aus 2024 nicht in der Stammelf

Beim FV Neuburg führt Mike Kempf mit zwölf Treffern die interne Torjägerliste an, doch er spielt seit Jahresbeginn nur noch in der zweiten Mannschaft. Kevin Pfirrmann hat siebenmal getroffen. Der geniale Passgeber und Distanzschütze lebt und arbeitet in München, deshalb bestritt der Sohn von Neuburgs Fußballikone Andreas Pfirrmann bisher nur 15 Partien. Die linke Seite bildet er mit Kapitän Denis Simon, der die meisten Minuten aller Feldspieler abgespult hat. Simon spielte höherklassig beim SV Büchelberg und Viktoria Herxheim. „In einem Pokalfinale stand ich noch nie. Es ist der bisherige Höhepunkt meiner Laufbahn“, erklärt er. Sein Zwillingsbruder Kevin strahlt Gefahr über die rechte Seite aus. Nuno Sartingen, beim 2:0-Finalsieg gegen den ASV Lug/Schwanheim vor zwei Jahren doppelter Torschütze, kommt aktuell über die Jokerrolle nicht hinaus.

Oberliga-Schiedsrichter Jonas Fichtenkamm (SV Olympia Rheinzabern) wird assistiert von Routinier Florian Höfler (TuS Wollmesheim) und dem 17-jährigen Jannik Niklas Frey (SV Büchelberg), der in diesem Jahr bereits an die 100 Partien absolviert hat.