Allen Bauer hat seinen dritten Profiboxkampf gewonnen. Der Hatzenbühler zwang seinen Gegner in der ersten Runde in die Knie. Ganze 57 Sekunden hielt sich sein ungarischer Gegner Attila Iratossy am Samstag in Alfdorf auf den Beinen. „Es war schneller vorbei, als ich dachte. Ich habe den Gegner kurz kommen lassen, dann sauber und überlegt geboxt und gute Treffer gelandet“, sagte der 19-jährige Bauer nach seinem dritten K.-o.-Sieg. Die Familie, inklusive seiner Verlobten und seinem älteren Bruder Leon, waren dabei. Der Südpfälzer will sich stetig verbessern: „Ich muss langsam Erfahrungen sammeln. Für die obere Spitze ist noch nicht die Zeit.“ Ende Februar könnte der nächste Kampf anstehen.