„Es läuft ganz gut mit dem kleinen Umbruch“, sagt Trainer Akin Calisir zum Abschneiden der HSG Landau/Land in der Handball-Pfalzliga der Frauen. Er ist dran, Marlene Eichhorn, Lina Wadle und Torhüterin Janika Sonntag zu integrieren. „Sonst heißt es, der hat nichts gemacht, wenn ich mal weg bin.“ Kündigt Calisir etwa seinen Abschied an? Er sei offen, sagt der Trainer, dessen Mannschaft am Sonntag um 14 Uhr in Mundenheim spielt.

Die Mundenheimerinnen haben gerade mit 22:25 gegen Tabellenführer HSG Lingenfeld/Schwegenheim verloren, Landau/Land hat die HSG Trifels mit 30:27 besiegt und ist Vierter. Lara Mehler von der zweiten Mannschaft ging ins Tor. Nach dem 28:22, sechstes Tor von Becky Gerlach, wurde es eng, Sinah Alina Clos bekam ab der 53. Minute drei Zeitstrafen. Er habe „nie das Gefühl gehabt, dass wir verlieren könnten“, so Calisir. Trifels-Trainer Arnel Mesic bot nur zehn Spielerinnen auf. Die HSG, Tabellenachter, erwartet am Sonntag um 16 Uhr den TuS KL-Dansenberg.